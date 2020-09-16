Колесниковій висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади в Білорусі

Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади.

Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Білорусі. Зараз вона знаходиться під вартою.

Слідчі пред'явили Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та Інтернету) КК Білорусі.

Раніше адвокатка Колесникової Людмила Казак розповіла Радыё Свабода-Беларусь, що її підзахисну помістили в СІЗО №8 Жодіно.

"Її перевели вчора ввечері, але мені не повідомили причини", – сказала Казак.

Адвокатка двічі бачилася з Колесниковою, в тому числі на допиті. Вона збирається в СІЗО Жодино, щоб знову побачитися зі своєю підзахисною.

Подробиці першого допиту Колесникової адвокатка повідомити не змогла, оскільки підписала договір про нерозголошення.

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