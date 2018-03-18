Кольченко кинули в ШІЗО в Росії

Українського політв'язня Олександра Кольченко знову кинули в ШІЗО (штрафний ізолятор) в Росії.

Він знаходиться там ще з 8 березня, пише в Facebook Тетяна Щур з посилання на його адвоката.

"Його помістили туди на 13 діб за нібито пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню ... Так, це формальний привід покарати засудженого, але він застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству", - підкреслила вона.

При цьому Щур уточнила, що Кольченко позбавили можливості отримати передачу.

"Особлива підлість нинішнього проштовхування полягає в тому, що напередодні ми передали йому довгоочікувану передачу так необхідну хлопцю, у якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом. Тепер цю передачу Саша отримає тільки після ШІЗО, і що до нього дійде - велике питання!" - написала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав з проханням засудити політичні репресії Російської Федерації і допомогти звільнити українських політв'язнів.