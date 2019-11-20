Кобра проковтнула найбільшу змію в світі: з'явилося відео

Величезна кобра проковтнула цілком пітона на філіппінському острові Мінданао. Її вбили місцеві жителі на рисовому полі.

Кобра не встигла до кінця поглинути свою здобич, і з її рота стирчав хвіст пітона, передає Newsflare. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Довжина змії становила близько 3,6 метра. Люди забили кобру палицями, а потім розпороли їй живіт за допомогою мачете. Довжина пітона, який перебував усередині кобри досягала 3,3 метрів.

"У цих місцях повно змій, але кобру, яка з'їла пітона, ми побачили вперше. У нас траплялося, що люди гинули від укусу кобри, тому мій сусід вбив її, як тільки побачив", – розповів один з місцевих жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індонезії співачка померла на сцені після укусу кобри.

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