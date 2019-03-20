Коаліція Європарламенту вказала прем'єр-міністру Угорщини на двері: в чому справа

Партію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, відомого своєю симпатією до російського президента Володимира Путіна, "Фідес" відсторонили від основної консервативної групи Європейського парламенту за антиєвропейську риторику.

Європейська народна партія (ЄНП), яка домінує в інститутах ЄС, проголосувала 190 голосами за те, щоб призупинити діяльність партії на зустрічі в Брюсселі, передає Independent.

"Фідес" буде відсторонений із негайним вступом у силу і до подальшого повідомлення після сьогоднішнього голосування членів ЄНП ", – заявив лідер партії Джозеф Даул.

Віктор Орбан

Відсторонення означає, що Орбану буде заборонено брати участь у ключових зустрічах перед самітом із іншими лідерами ЄНП, йому не буде надано право голосу, і він не зможе висувати кандидатів на посади, такі як кандидат ЄНП на пост голови Європейської комісії.

Відзначається, що останньою краплею для керівництва ЄНП стали звинувачення уряду Угорщини на адресу голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, в тому, що той проводить міграційну політику, яка "загрожує безпеці" країни.

У день заяви прем'єр-міністра Угорщини Юнкер сказав, що Орбан далекий від основних християнсько-демократичних цінностей. "Їм немає місця в Європейській народній партії", – резюмував глава Єврокомісії.

Жан-Клод Юнкер НТВ

Примітно, що виключення "Фідес" може обернутися для партії втратою провідних позицій в Європейському парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Орбан заявив, що не вірить в прагнення України в ЄС.

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