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1 квітня • оновлено в 18:36
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"Китаю скоро не буде!" Екстрасенс передрік піднебесній новий небезпечний вірус

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У поточному році Китай охопить новий небезпечний вірус, а частина країни піде під воду.

В результаті піднебесна отримає інші кордони та назву. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив відомий екстрасенс, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

"Китаю скоро не буде взагалі. У цьому році в Китаї почнуться події, ще гірше короновірусу. Частина Китаю виявиться під водою, частина китайців кинуться на територію Росії ... Країна отримає іншу назву", – заявив екстрасенс.

Частина Китаю накриє водою

Частина Китаю накриє водою

politeka.net

Піднебесну в 2020 році очікує велику кількість катаклізмів і новий вірус, який виявиться гірше коронавірусу COVID-19.

"У нас цього не буде. Це буде найбільше в Китаї, в Індії, в якихось африканських країнах. Може бути, в Америці, в Бразилії, зокрема", – сказав Іманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сабухі Іманов заявив, що розвиток епідемії коронавируса COVID-19 в Україні не буде таким стрімким, як в Італії чи Китаї.

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Місце
Китай
Тег
вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это чем он расширил свое сознание?
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