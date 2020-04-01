"Китаю скоро не буде!" Екстрасенс передрік піднебесній новий небезпечний вірус

У поточному році Китай охопить новий небезпечний вірус, а частина країни піде під воду.

В результаті піднебесна отримає інші кордони та назву. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив відомий екстрасенс, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

"Китаю скоро не буде взагалі. У цьому році в Китаї почнуться події, ще гірше короновірусу. Частина Китаю виявиться під водою, частина китайців кинуться на територію Росії ... Країна отримає іншу назву", – заявив екстрасенс.

Частина Китаю накриє водою politeka.net

Піднебесну в 2020 році очікує велику кількість катаклізмів і новий вірус, який виявиться гірше коронавірусу COVID-19.

"У нас цього не буде. Це буде найбільше в Китаї, в Індії, в якихось африканських країнах. Може бути, в Америці, в Бразилії, зокрема", – сказав Іманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сабухі Іманов заявив, що розвиток епідемії коронавируса COVID-19 в Україні не буде таким стрімким, як в Італії чи Китаї.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!