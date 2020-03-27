Любое правительство, столкнувшееся с нынешней пандемией и пытающееся защитить своих граждан, безусловно мобилизует все собственные силы и средства таким образом, чтобы выдать необходимые препараты, устройства или системы в кратчайший срок. Так действуют любые страны, от огромных КНР и США до небольших стран, наподобие Швейцарии.
Недавно у нас был материал о ситуации в Швейцарии, где мы приводили данные о том, что местная фармацевтическая компания "Рош" перешла в максимальный режим работы по выпуску тестов для коронавируса. Правда, мощности предприятия не хватает, чтобы быстро перекрыть потребность страны в тестах, но они над этим работают.
Наша пресса сообщала, что отечественные ученые разработали оригинальную тестовую систему, которая не нарушает патентного права известных производителей и есть готовность запустить производство. Возможно, оно уже и запущено. Однако есть ряд стран, в которых собственная фармацевтическая промышленность не развита или ситуация там настолько критическая, что помочь ей может только внешняя поставка необходимого.
Как мы знаем, критическая ситуация сложилась, в частности, в Испании. Там было принято решение о закупке тестовых систем в Китае, который пережил пик эпидемии и чья промышленность вышла на высокие обороты производства того, что необходимо при ликвидации самой эпидемии и ее последствий.
Понятно, что наивысший приоритет, в данной ситуации, отдается тестовым системам и вот именно они и были закуплены в Китае. Уже какое там количество их было – неизвестно, но скорее всего – значительное. И вот коллеги указали на хвост грандиозного скандала, вспыхнувшего в связи с этим.
Медики отметили некорректную работу тестовой системы и стали выяснять причины через соответствующие службы китайского посольства в Испании. Каково же было удивление испанцев, когда в посольстве им сообщили о том, что правительство Испании купило что-то непонятное у непонятного производителя. На официальном твиттер-канале посольства, размещено соответствующее пояснение.
Из этого следует, что поставки медицинского оборудования, произведенные в Испанию, не включают в себя изделия китайского производителя Shenzhen Bioeasy Biotechnology, а то, что этот производитель продает под видом тестовых систем, не сертифицировано в Китае и потому специалисты китайского посольства не могут пояснить, почему тесты работают не корректно.
Говоря медицинскими терминами, китайское посольство пояснило, что испанцы купили фуфло у китайского фуфлыжника и что им ничего не известно о том, кто там и что клепает.
В этой связи возникает простой вопрос о том, как могло случиться, что правительство Китая не в курсе того, что его предприятие впускает номенклатуру, которая идет первыми пунктами во всей отчетности, и более того, что все это идет на экспорт и тем не менее – не имеет лицензий и как выясняется, обладает сомнительным качеством.
Как хотите, а мне совсем не верится в то, что такой номер мог пройти в Китае, и отсюда возникает вопрос о том, случайно это произошло или намеренно, в виде диверсии? Ну и еще один вопрос в этой связи. Всю прошлую неделю нам рассказывали о том, что из Китая привезут триллион тестов. Потом – миллиард, после чего решили, что лучше сказать – миллион и остановились на ста тысячах или чем-то типа того. Так вот, просто интересно, кто произвел эти тесты? Будем надеяться, что не те, из-за которых в Испании разгорелся скандал. А что нам еще делать?
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.