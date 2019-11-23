По очень отрывочным сведениям, предоставленным независимым ресурсом в США, 19 ноября в 18:22 по Восточному времени США, в акватории Южно-Китайского моря была зафиксирована сейсмическая аномалия, которая не могла возникнуть естественным, геологическим путем, поскольку там нет ничего, что могло бы вызвать подобное событие.

По данным этого ресурса, американские военные полностью исключают естественное происхождение этого толчка. Они считают, что такую мощную сейсмическую волну мог вызвать только взрыв тактического ядерного заряда мощностью 10-20 килотонн на глубине 50 метров под поверхностью моря.

Комментируя это события, специалисты отмечают, что подобной картины не могла дать ни авария самой крупной субмарины, ни испытание не ядерного боеприпаса. Слишком большой была энергия взрыва. Авария же подлодки, даже с ядерным оружием на борту, не приведет к его активизации и подрыву. Таким образом, первые прикидки причин этого события сводились к намеренному взрыву небольшого ядерного устройства, мощностью примерно соответствующего тому, которое имели бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.

На следующий день после события, когда пошли первые комментарии, специалисты указывали на то, что должен быть след радиоактивности, которую обязаны зафиксировать станции автоматического радиационного контроля сети uRADMonitor, расположенные в этом районе. И вот спустя сутки это случилось. Повышенные уровни радиации дали сразу три станции, расположенные на близлежащем побережьи. Мы проверили показатели радиации на сайте глобальной сети мониторинга радиации и действительно обнаружили аномально высокий уровень, самый высокий на планете, в эти дни.

Что это было, пока непонятно, но большинство наблюдателей сходится во мнении о том, что это был взрыв китайского ядерного устройства, возможно, в виде сигнала Штатам о готовности применять ЯО в этом регионе. Но судя по тому, что никаких официальных заявлений на сей счет нет, посылка прошла мимо. В любом случае, даже демонстративное использование ЯО уже говорит о многом, в том числе и о том, что "хорошие парни" по Трампу, уж очень по-особенному хороши.

Но ситуация стоит мониторинга, возможно, появятся какие-то подробности, которые подтвердят или опровергнут эту версию.

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