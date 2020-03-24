Китай знімає обмеження з вогнища спалаху коронавірусу Уханя

У місті Ухань (Китай), який став епіцентром коронавірусу COVID-19, попередньо почнуть знімати обмеження карантину з 8 квітня.

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У штабі по боротьбі із захворюванням розповіли, що поступово почнуть відновлювати зовнішнє транспортне сполучення.

"Поступово буде відновлено зовнішнє транспортне сполучення", – йдеться в повідомленні.

Ухань, Китай

31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу , якому присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.

Нагадаємо, що станом на 24 березня коронавірус вразив уже більш 381 тисячі чоловік по всьому світу і проник в 180 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 міг бути занесений в Ухань метеоритом, щр впав з космосу .

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