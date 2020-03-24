Китай знімає обмеження з вогнища спалаху коронавірусу Уханя

У місті Ухань (Китай), який став епіцентром коронавірусу COVID-19, попередньо почнуть знімати обмеження карантину з 8 квітня.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус
У штабі по боротьбі із захворюванням розповіли, що поступово почнуть відновлювати зовнішнє транспортне сполучення.
"Поступово буде відновлено зовнішнє транспортне сполучення", – йдеться в повідомленні.
Ухань, Китай
31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу , якому присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.
Нагадаємо, що станом на 24 березня коронавірус вразив уже більш 381 тисячі чоловік по всьому світу і проник в 180 країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 міг бути занесений в Ухань метеоритом, щр впав з космосу .
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".