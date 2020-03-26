Перспектива для всього світу: Китай повністю заборонив в'їзд іноземцям

Китай заборонить в'їзд іноземцям, щоб запобігти новим випадкам зараження коронавірусом в країні.

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Ці заходи почнуть діяти з опівночі 28 березня, повідомляється на сайті китайського МЗС.

Уточнюється, що рішення ухвалене через швидке поширення COVID-19 в світі.

Воно стосується також іноземців, у яких є візи або дозвіл на проживання.

"Призупинення - це тимчасовий захід, який Китай змушений ухвалити на тлі ситуації, пов'язаної зі спалахом коронавірусу, і досвідом інших країн", – підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, що спалах COVID-19 сталася в китайському місті Ухань. У країні був введений строгий карантин, однак уже кількість випадків зараження помітно скорочується. Тепер країні довелося боротися з інфекцією, яку привезли люди, що прибули з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ухані, який спочатку став епіцентром коронавируса COVID-19, з 8 квітня мають скасувати карантинні заходи.

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