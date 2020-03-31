Китай майже поборов коронавірус: озвучена переможна статистика

У Китаї, де в кінці минулого року почалася і до цього часу поширилася по всьому світу пандемія коронавірусу, за добу 30 березня не зафіксували жодного випадку смерті від COVID-19 і не виявили нових хворих.

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Про це свідчать дані сайту worldometers і центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Водночас відомо, що за час поширення вірусу в країні зафіксували 82 223 випадки захворювання, померли – 3308 і вилікувалися 75 926 осіб.

Китай майже поборов коронавірус

Так, Китаю залишилося вилікувати приблизно 3 тисячі людей, за умови, що хвороба не буде поширюватися далі.

Однак уже з початку 31 березня в країні зареєстрували 79 випадків зараження коронавірусом і 5 смертей від нього.

Ситуація з COVID-19 у Китаї 30 березня worldometers.info

Ситуація з COVID-19 у Китаї 31 березня worldometers.info

Нагадаємо, що OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій, пов'язаних із поширенням коронавірусу в Україні та світі.

Карта поширення коронавурусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі китайського Уханя, який був епіцентром поширення коронавірусу COVID-19, вважають, що кількість смертей набагато більша показника, заявленого владою. Вони підрахували, що вірус забрав життя 42 тисяч осіб.

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