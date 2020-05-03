Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

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Про це, як передає АР, сказано у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США на чотирьох сторінках від 1 травня. Документ з'явився в розпорядженні агентства 3 травня.

Президент Китаю Сі Цзіньпін Колаж

Звіт має статус "тільки для офіційного використання". Згідно з його даними, Китай одночасно применшив серйозність коронавірусу та збільшив імпорт, а також скоротив експорт предметів медичного призначення.

Влада КНР спробувала приховати це, "заперечуючи наявність експортних обмежень, заплутуючи та затримуючи надання своїх торгові дані", йдеться в аналізі розвідки США.

Крім того, Китай не став інформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я про те, що коронавірус передається від людини до людини велику частину січня, тому він міг замовляти медикаменти з-за кордону. Через це імпорт особових масок, хірургічних халатів і рукавичок різко виріс.

У звіті підкреслюється, що з імовірністю в 95% зміни в імпорті та експорті Китаю не перебували в межах статистичної норми.

Китай приховав серйозність коронавірусу, щоб запастися медикаментами Ілюстрація

Нагадаємо, 3 травня держсекретар США Майк Помпео заявив: Вашингтон має достатню кількість доказів того, що COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).

Як писав OBOZREVATEL:

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