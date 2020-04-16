Китай бореться з коронавірусом QR-кодом: як це працює

У Китаї почали присвоювати громадянам QR-коди як індикатор стану їхнього здоров'я.

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Як повідомляє CNN, китайський уряд запустив програму "кодів здоров'я" на основі кольору, щоб контролювати пересування людей і стримувати поширення коронавірусу COVID-19.

Встановлений в смартфоні QR-код потрібно сканувати при вході в месро, кафе, ресторани і торгові центри. Якщо загориться зелений колір – можна проходити, бурштиновий або червоний – вхід заборонений.

Якщо використання таких кодів стане обов'язковим в країні, громадяни без програми не зможуть покинути свої житлові комплекси або увійти в більшість громадських місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї забили тривогу через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії. В одну з провінцій майже 60 осіб приїхали з інфекцією з РФ.

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