Кіпр заблокував санкції ЄС проти Білорусі

Кіпр вкотре заблокував проєкт санкцій Європейського Союзу проти Білорусі.

Як повідомляє DW, представник Нікосії наклав вето на проєкт штрафних заходів 18 вересня на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС у Брюсселі.

"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних та утискових дій", – заявив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Водночас Кіпр пояснив свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу у спірних водах східного Середземного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.

Лукашенко нібито переміг на виборах президента Білорусі у серпні 2020 року, результати яких не визнані ЄС та Україною.