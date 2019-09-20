Кінець дружбі з Росією? Лукашенко ухвалив важливе рішення щодо ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підписати угоду про спрощення візового режиму та реадмісію з Європейським Союзом.
Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз, передає TYT.BY.
За його словами, Лукашенко ухвалив це рішення, розуміючи "надзвичайну важливість мобільності для громадян країни і тільки після ретельної оцінки всіх можливих ризиків і наслідків".
"Зараз ми очікуємо сигналу від наших європейських партнерів про завершення необхідних процедур з їх боку, після чого ми визначимо конкретні модальності підписання угод. Угоди підписуються в пакеті і набувають чинності в один день", – підкреслив Глаз.
Документ має схвалити Європарламент і Єврорада, після чого Рада ЄС має ухвалити рішення кваліфікованою більшістю голосів. І вже після цього угода буде підписана Мінськом і Брюсселем.
Очікується, що для підписання угоди про спрощення візового режиму, яке дозволить білорусам платити за "шенген" 35 євро, розглядається можливість приїзду до Мінська представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.
Олександр Лукашенко
Сам проєкт договору "Про ухвалення рішення щодо укладення угоди між Європейським Союзом і Республікою Білорусь про полегшення видачі віз" був підготовлений ще 30 серпня, але з'явився у базі нормативних актів ЄС 18 вересня.
Проєкт являє собою нормативний документ для укладання угоди. Угода щодо спрощення візового режиму передбачає зниження вартості віз до 35 євро і ухвалення рішення про видачу візи у термін до 10 днів (в разі додаткової перевірки термін видачі може збільшитися до 30 днів).
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