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20 вересня • оновлено в 12:58
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Кінець дружбі з Росією? Лукашенко ухвалив важливе рішення щодо ЄС

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підписати угоду про спрощення візового режиму та реадмісію з Європейським Союзом.

Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз, передає TYT.BY.

За його словами, Лукашенко ухвалив це рішення, розуміючи "надзвичайну важливість мобільності для громадян країни і тільки після ретельної оцінки всіх можливих ризиків і наслідків".

"Зараз ми очікуємо сигналу від наших європейських партнерів про завершення необхідних процедур з їх боку, після чого ми визначимо конкретні модальності підписання угод. Угоди підписуються в пакеті і набувають чинності в один день", – підкреслив Глаз.

Документ має схвалити Європарламент і Єврорада, після чого Рада ЄС має ухвалити рішення кваліфікованою більшістю голосів. І вже після цього угода буде підписана Мінськом і Брюсселем.

Очікується, що для підписання угоди про спрощення візового режиму, яке дозволить білорусам платити за "шенген" 35 євро, розглядається можливість приїзду до Мінська представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Сам проєкт договору "Про ухвалення рішення щодо укладення угоди між Європейським Союзом і Республікою Білорусь про полегшення видачі віз" був підготовлений ще 30 серпня, але з'явився у базі нормативних актів ЄС 18 вересня.

Проєкт являє собою нормативний документ для укладання угоди. Угода щодо спрощення візового режиму передбачає зниження вартості віз до 35 євро і ухвалення рішення про видачу візи у термін до 10 днів (в разі додаткової перевірки термін видачі може збільшитися до 30 днів).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Європейський Союз
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филипп филипыч
филипп филипыч
это не конец дружбы россии и беларусии. это начало дружбы союзного государства и европы)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сей поц за любой провод хватается, чтобы от расеи подальше! Только поздно!
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70rus xxx
70rus xxx
5 раз перечитал.Где о конце дружбы?Селяне,может вы увидели в статье?подскажите.
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