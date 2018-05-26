Кінець деескалації? Що стоїть за новим витком напруги між США та КНДР

Загроза зриву зустрічі президента США Дональда Трампа з главою КНДР Кім Чен Ином, яка запланована на 12 червня в Сінгапурі, цілком очікувана з урахуванням останніх подій навколо Корейського півострова і регіону в цілому.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко.

"Це все дуже очікувано. Та деескалація, про яку ми говорили і сподівалися, зараз під загрозою. Не можна сказати, що це кінець, але були дії, які КНДР розцінили як ворожі - це навчання ВМС Південної Кореї та США. Фактично, якщо ми говоримо, хто винен у зриві цієї деескалації, то, напевно, це саме американська сторона", - зазначив він.

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За його словами, ймовірність саме такого розвитку подій напрошувалася з самого початку різкого потепління відносин між обома Кореями.

"З іншого боку, ми не бачили волі рухатися далі. Були заяви, що ми закриваємо ядерний полігон і закінчуємо з цією програмою. Але з іншого боку, можливо, щось пішло не так з цією програмою і це були маневри, щоб прикрити технологічну невдачу Північної Кореї в будівництві цих ракет, і вони вирішили піти таким шляхом. Але ми все одно розуміємо, що це гра. Стільки років вести агресивну полеміку проти Заходу, проти Південної Кореї, а тут ми вже в таких білих рукавичках, братаємося з південними корейцями, і американці нам ніби й не вороги. Я не вірю в такий сценарій. Це був дуже химерний, нездійсненний сценарій", - переконаний експерт.

Крім того, Кравченко вважає, що зараз політика США навколо цього регіону пов'язана з Китаєм.

"Це та сила, яку потрібно стримувати США. Всі ці дії так чи інакше пов'язані зі справами американо-китайськими. І демонстрації США акцентовані на КНР", - констатував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше КНДР вже скасувала переговори з Південною Кореєю, які були заплановані на 16 травня.

Потім перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори з США, так як від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

Раніше стало відомо, що КНДР нібито відмовляється від подальших ядерних випробувань і закриває головний випробувальний полігон.