Кім Чен Ин знову зник після чуток про хворобу: у мережі формують версії

Диктатора КНДР Кім Чен Ина не бачили на публіці вже протягом трьох тижнів.
Лідера Північної Кореї востаннє бачили 1 червня, повідомляє південнокорейський портал Yonhap.
Видання зазначає, що після повторного зникнення диктатора розмови в мережі про його проблеми зі здоров'ям знову почалися.
Кім Чен Ин
"Відповідальні служби продовжують пильно стежити. Був період у січні нинішнього року, коли він також не з'являвся на публіці протягом 21 дня. Ми спостерігаємо за ситуацією", – йдеться в публікації.
Нагадаємо, що Кім Чен Ин востаннє був присутній на завершенні будівництва фабрики з виробництва добрив напередодні Дня праці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Журналісти вивчили фото диктатора КНДР і припустили наявність низки хвороб у нього.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японський ЗМІ Shukan Gendai написав, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.
У КНДР спростували важкий стан або навіть смерть лідера Кім Чен Ина, запевнивши, що він "працює з документами".
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