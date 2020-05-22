Кім Чен Ин знову зник після чуток про хворобу: у мережі формують версії

Диктатора КНДР Кім Чен Ина не бачили на публіці вже протягом трьох тижнів.

Лідера Північної Кореї востаннє бачили 1 червня, повідомляє південнокорейський портал Yonhap.

Видання зазначає, що після повторного зникнення диктатора розмови в мережі про його проблеми зі здоров'ям знову почалися.

Кім Чен Ин

"Відповідальні служби продовжують пильно стежити. Був період у січні нинішнього року, коли він також не з'являвся на публіці протягом 21 дня. Ми спостерігаємо за ситуацією", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин востаннє був присутній на завершенні будівництва фабрики з виробництва добрив напередодні Дня праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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