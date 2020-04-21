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21 квітня • оновлено в 09:28
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Кім Чен Ин у важкому стані: ЗМІ дізналися про хворобу

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Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.

Про це з посиланням на обізнане джерело в Білому домі повідомляє CNN.

За словами співрозмовника каналу, Кім Чен Ин перебуває в серйозній небезпеці після операції.

Кім Чен Ин хворий: розвідка США почала розслідування

Кім Чен Ин хворий: розвідка США почала розслідування

факти

Першим про проблеми лідера Північної Кореї повідомило південнокорейське інтернет-видання Daily NK. За його даними, Кім Чен Ин проходить медичне лікування на віллі в курортному повіті Хянсан за межами Пхеньяна після операції на серці.

"Наскільки я розумію, він боровся (з серцево-судинними проблемами) з серпня минулого року, але стан погіршився після неодноразових відвідувань гори Пекту", – розповіло джерело.

Воно також стверджувало, що Кім Чен Ин зіткнувся з проблемами зі здоров'ям в останні місяці через ожиріння, куріння і стресу.

Останній раз лідер з'являвся на публіці 11 квітня. Тоді він відвідав засідання Політбюро правлячої Трудової партії.

До того ж, 15 квітня, в річницю від дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена не було традиційних новин про візит його онука в Кимсусанський Палац Сонця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Чен Ин заявив, що не буде наслідувати добровільного мораторію на випробування ядерних ракет, і пригрозив світу "новою стратегічною зброєю".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Gornov Petr
Gornov Petr
Чет обоз сдает... Надо было в заголовке писать "Северокорейский друг Путина в тяжелом состоянии"
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Gornov Petr, верно. Но беспокоится почему-то CNN и Белый дом. Неужели так переживают ? Или всё-таки выжидают ?
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