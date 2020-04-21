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21 квітня • оновлено в 11:05
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Кім Чен Ин при смерті? У КНДР розповіли про стан диктатора

2.4т
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Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про жодні ознаки погіршення здоров'я диктатора КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє Yonhap News Agency. За даними агентства, джерела запевнили, що озвучена CNN чутка базується лише на словах необізнаного американського чиновника без будь-яких деталей.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Yonhap News Agency

"У Північній Кореї не помітили жодних незвичайних ознак (погіршення здоров'я Ина. – Ред.). Це брехня", – заявив представник влади КНДР на умовах анонімності.

Інший чиновник Північної Кореї також запевнив, що у Кім Чен Ина немає ніяких проблем із самопочуттям, і наголосив, що його бачили на публіці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання, пов'язаного із хворобою серця. Про це, посилаючись на джерело в Білому домі, повідомив телеканал CNN.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея Пхеньян
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять к а к л о ж о п ы х наепали...)))
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