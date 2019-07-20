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Кім Чен Ин на Mercedes: Росія загриміла в гучний скандал з КНДР

5.4т Читати матеріал російською

Лідер КНДР Кім Чен Ин користується автомобілями Mercedes-Maybach, які йому міг доставити російський бізнесмен в обхід санкцій ООН.

Як повідомляє New York Times з посиланням на "Центр просунутих оборонних досліджень", Ин під час міжнародних самітів пересувається на привезених з Пхеньяна лімузинах.

У квітні під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у Владивостоці диктатор користувався двома автомобілями - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62.

Після цього автоконцерн Daimler, який випускає автомобілі Mercedes-Maybach повідомив, що не знає, як вони опинилися в гаражі Кім Чен Ина, оскільки 15 років не мали контактів з КНДР.

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Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

США заборонили поставки предметів розкоші в КНДР ще в 2006 році, але, згідно з даними ООН, за останні роки у Ина з'явилися автомобілі Rolls-Royce, Mercedes і Lexus, які він використовував в зарубіжних поїздках.

Два Mercedes-Maybach побували в п'яти країнах перед тим, як потрапити в Пхеньян. Минулого літа судно з броньованими седанами вирушило з Нідерландів, пройшовши транзитом через Китай, Японію і Південну Корею.

У жовтні їх на вантажному судні DN5505, пов'язаному з бізнесменом Данилом Казачуком, доставили в російський порт Находка (90 кілометрів від Владивостока). 7 жовтня у Владивосток з КНДР прилетіли вантажні літаки, які і доставили Ину автомобілі. На вулицях Пхеньяна їх вперше побачили 31 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім Путіна Кім Чен Ин вельми активно спілкується з американським лідером Дональдом Трампом. Раніше їх зустріч викликала хвилю обурення серед росіян.

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Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Кошмарный скандал, рашке точно пиздец.)))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Он,че? Должен на Жопере ездить и на дупомове говорить?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот уж скандалище.Может быть причастен.....)А поставки Украиной ракетных двигателей и технологий для ядерных ракет Кима это не скандал)
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