Реальна кількість жертв коронавірусу COVID-19 у США становить до 110 тисяч, а не близько 85 тисяч (на 15 травня).

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Про це заявляється в дослідженні Гарвардського університету, передає Daily Mail. Вчені припустили, що близько 20 тисяч смертей від нової інфекції не було офіційно зареєстровано.

COVID-19 у США

Згідно з розрахунками вчених, під час пандемії загинули від 100 до 110 тисяч американців.

Daily Mail

Для дослідження лікар Рафаель Ірізаррі, завідувач кафедри науки про дані в Інституті раку Дана-Фарбер і професор прикладної статистики в Гарвардському університеті об'єднали зусилля з виданням The New York Times.

Команда порівняла показники смертності в країні протягом весни 2020 року з показниками попередніх років.

З'ясувалося, що до 25 квітня померло на 70 тисяч американців більше, ніж зазвичай для цього періоду.

До 25 квітня померло на 70 тисяч американців більше, ніж вважається нормою Daily Mail

Водночас офіційні дані про смертність від коронавірусу становили 52 422, що означає, що смертність була занижена майже на 20 тисяч осіб.

Дані на 15 травня

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп має намір мобілізувати збройні сили країни для доставки вакцини від COVID-19 після того, як вона буде готова.

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