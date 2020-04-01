Кількість хворих на коронавірус у світі підбирається до мільйона

На коронавірус у світі вже захворіло понад 900 тисяч осіб, з яких померло понад 45 тисяч.

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Вилікувалися понад 190 тисяч осіб. Такі дані оприлюднені на сайті worldometers.info.

За кількістю заражених на першому місці залишаються США – 199 425 осіб (+10 895 за добу), з яких померли 4 383.

worldometers.info

По летальних випадках лідирує Італія – 13 155 смертей. Захворіли в країні 110 574 (+4 782 за добу).

На третьому місці Іспанія. Там захворіли 102 136 осіб (+6 213 за добу). Померли 9 053.

worldometers.info

Потім йдуть Китай (81 554 заражених), Німеччина (75 754), Франція (52 128), Іран (47 593), Велика Британія (29 474), Швейцарія (17 137), Бельгія (13 964).

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Державному департаменті США коронавірусом заразилися 40-50 співробітників.

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