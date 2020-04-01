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1 квітня • оновлено в 20:31
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Кількість хворих на коронавірус у світі підбирається до мільйона

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На коронавірус у світі вже захворіло понад 900 тисяч осіб, з яких померло понад 45 тисяч.

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Вилікувалися понад 190 тисяч осіб. Такі дані оприлюднені на сайті worldometers.info.

Кількість хворих на коронавірус у світі підбирається до мільйона

За кількістю заражених на першому місці залишаються США – 199 425 осіб (+10 895 за добу), з яких померли 4 383.

Кількість хворих на коронавірус у світі підбирається до мільйона

worldometers.info

По летальних випадках лідирує Італія – 13 155 смертей. Захворіли в країні 110 574 (+4 782 за добу).

На третьому місці Іспанія. Там захворіли 102 136 осіб (+6 213 за добу). Померли 9 053.

Кількість хворих на коронавірус у світі підбирається до мільйона

worldometers.info

Потім йдуть Китай (81 554 заражених), Німеччина (75 754), Франція (52 128), Іран (47 593), Велика Британія (29 474), Швейцарія (17 137), Бельгія (13 964).

Кількість хворих на коронавірус у світі підбирається до мільйона

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Державному департаменті США коронавірусом заразилися 40-50 співробітників.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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