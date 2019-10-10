Київ і Москва зайшли у глухий кут через розведення сил: з'явилися тривожні дані

Українська і російська сторони не можуть узгодити процедуру розведення сил у Петрівському і Золотому на Донбасі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерело в російських держструктурах, що займається українським напрямом.

Зазначається, що Київ наполягає на тому, що для відведення військ потрібен семиденний режим припинення вогню на ділянках розведення. Саме тому процес був зірваний.

Розведення військ на Донбасі KP.UA

Однак у Москві стверджують, що такої умови немає. Нібито в рішенні Тристоронньої контактної групи від 1 жовтня не було згадок про сім днів тиші, які повинні передувати початку відведення військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що перспектива проведення зустрічі у "нормандському форматі" повністю залежить від розведення сил і засобів на Донбасі.

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