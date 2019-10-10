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10 жовтня • оновлено в 13:57
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Київ і Москва зайшли у глухий кут через розведення сил: з'явилися тривожні дані

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Українська і російська сторони не можуть узгодити процедуру розведення сил у Петрівському і Золотому на Донбасі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерело в російських держструктурах, що займається українським напрямом.

Зазначається, що Київ наполягає на тому, що для відведення військ потрібен семиденний режим припинення вогню на ділянках розведення. Саме тому процес був зірваний.

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Розведення військ на Донбасі

Розведення військ на Донбасі

KP.UA

Однак у Москві стверджують, що такої умови немає. Нібито в рішенні Тристоронньої контактної групи від 1 жовтня не було згадок про сім днів тиші, які повинні передувати початку відведення військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що перспектива проведення зустрічі у "нормандському форматі" повністю залежить від розведення сил і засобів на Донбасі.

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Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
А почему 7 дней тишины, а например не 6 или 8 или 80?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А причем тут...какая то Москва?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Во-первых, почему "якобы нет"? Стоит просто посмотреть решение Трехсторонки и убедиться, что нет. Во-вторых, на Украине есть слишком много вооруженных людей, которые не хотят разведения войск и даже штурмуют полицейские линии заграждения (в нормальных государствах это называется вооруженный мятеж). Им легче легкого не допустить прекращения огня.
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