Друга принцеса Діана? Кейт Міддлтон може отримати високий титул

Принц Вільям зажадав надати титул принцеси його дружині, герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон.

Про це з посиланням на королівську біографиню Кеті Ніколл повідомляє IBT. Він хоче, щоб жінку називали так, як його мати Діану.

Відзначається, що Міддлтон за роки життя в королівській родині заслужила повагу королеви Єлизавети і здобула любов британської громадськості. Принц Вільям нібито висловив думку, що його дружина заслуговує найвищої оцінки за свій внесок у благополуччя британської монархії.

Кейт Міддлтон може стати принцесою

Згідно із законодавством Великобританії, в королівському сімействі титул принцеси зазвичай дістається по праву народження. Принцесами є Анна, Євгенія, Беатріс, а також чотирирічна дочка Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта. Винятком із цього правила була леді Діана, яку відразу назвали принцесою завдяки любові народу.

Цікаво, що сам Вільям, отримавши титул герцога Кембриджського, попросив називати його, як і раніше, принцом. У майбутньому старшому онукові королеви Єлизавети і його дружині також пророчать королівські титули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл оголосили про вихід із королівської сім'ї.

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