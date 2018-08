Катастрофа століття: в Індії повінь убила понад 300 осіб

У результаті повеней у штаті Керала на півдні Індії кількість жертв зросла до 324 осіб.

Ще понад 200 тисяч людей залишилися без житла, повідомляє The Independent. За словами місцевих чиновників, це "найстрашніша катастрофа у країні за останні 100 років".

На даний момент у регіоні працює понад 1500 таборів для допомоги.

Новини В Індії на гонках обвалилася трибуна і вбила глядачів

У той же час відзначається, що ситуація з лікарнями бажає кращого. Багато з них були розгорнуті "у польових умовах" у таборах для біженців, де немає нормальних умов.

"NDRF have small boats. Those are useless in flood waters. If the Fishermen had not arrived in time then it would had been a catastrophe in Chengannur, Kerala."



- Chengannur MLA Saji Cherian speaking to Manorama News today morning at 8:20 am pic.twitter.com/iZ6LJnO1K5 - Advaid (@Advaidism) 18 серпня 2018 р

Dear friends in Bengaluru,



If you are finding it difficult to send your stuff to Kerala, here is an Airforce plane ready to take your stuff.



Its planned to leave from HAL airport and can carry 20 truck stuff.



Tina - 7259815328 #KeralaFloods #KeralaFloodRelief # Donate4Kerala pic.twitter.com/SAqA2Yv1YU - Kamran Shahid (@iKamranShahid) 18 серпня 2018 р

A pregnant lady with water bag leaking has been airlifted and evacuated to Sanjivani. Doctor was lowered to assess the lady. Operation successful #OpMadad #KeralaFloodRelief # KeralaFloods2018 pic.twitter.com/bycGXEBV8q - SpokespersonNavy (@indiannavy) 17 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, повені, викликані зливовими мусонними дощами, розорили північно-східні штати Індії.