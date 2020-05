Катастрофа літака в Пакистані: з'явилися дані про останні хвилини життя пілотів

Пілоти авіалайнера Airbus A320, який розбився в Карачі (Пакистан), намагалися здійснити посадку літака на "черево".

Про це сказано повідомленні в Twitter-акаунті місцевих авіаспоттерів, які опублікували фото літака в останні хвилини перед катастрофою.

Також зазначається, що перед падінням у Airbus A320 було видно невеликий дим, що виходив з обох двигунів.

Додамо, що до краху пілоти пасажирського літака повідомляли диспетчерам про проблеми з двигуном, про що в Twitter написав пакистанський пілот Фахр-е-Алам. За його словами, після втрати двигунів, літаку дозволили сідати на будь-яку з двох злітно-посадкових смуг.

Нагадаємо, що в Пакистані літак Airbus A320, що летів з Лахора в Карачі, розбився 22 травня поряд з аеропортом призначення. Повітряне судно з 107 людьми на борту впав на житлові райони.

Last Radio conv of PK8303 Control: appear to be turning left. Pilot: we are proceeding direct we have lost engine. Control: runway available to land at 25 Pilot: Roger Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303 Control: 8303 roger both runways clear to land

Our hearts weep with some terrible news coming out of Karachi today. Here is AP-BLD in it's final moments, attempting a go around after it's first attempt of belly landing. A little smoke can be seen from engines as well. #PlaneSpottersPakistan #avipak #planecrash #karachi pic.twitter.com/eOKiCAeRu7