Аварія катера у Будапешті: знайдено зв'язок із Україною

За штурвалом річкового теплохода Viking Sygin, який зіштовхнувся із прогулянковим теплоходом "Русалка" у Будапешті і потопив його, перебував громадянин України.

Крім того, судно, що зазнало аварії з 35 пасажирами на борту, було виготовлене у Херсоні за часів СРСР. Про це повідомляє hvg.hu.

За даними угорських правоохоронців, саме українець був капітаном Viking Sygin, який рухався по Дунаю з німецького міста Пассау до Будапешта.

Поліцейські наголосили, що чоловік має великий досвід керування кораблями. Після трагедії вже допитали весь екіпаж Viking Sygin, але деталей поки не розкривають. За фактом даного НП порушено кримінальну справу, проте звинувачень поки нікому не висунуто.

Теплохід "Русалка" "Українська правда"

На відеозаписі, який оприлюднили правоохоронці, видно, як теплохід на значній швидкості наздоганяє "Русалку" і врізається в неї. Після цього прогулянкове судно перевертається на бік.

Характерно, що "Русалку" побудували ще 70 років тому. Її виробником є Херсонська суднобудівельна компанія. З 1949 по 1992 рік теплохід використовувався тільки в СРСР. Однак у 1992 році став власністю угорської компанії SZOT Cruises, а у 2003 році був переданий компанії Panorama Deck Kft.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року вантажне судно з українцями затонуло у Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

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