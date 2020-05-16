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16 травня • оновлено в 17:02
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Олександр Соколовський
Олександр Соколовський
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Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

12.9т
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Продолжаю мечтать, куда рванем семьей после карантина...

Castellfollit de la Roca – Кастельфульит-де-ла-Рока считается одним из самых красивых городков Каталонии. Расположен он на базальтовой скале, в 40 км.от Жироны и 120 км.от Барселоны.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

В мире существуют некоторые архитектурные подвиги, которые с трудом поддаются логике. Скорее, замирает сердце. Однако на них хочется бесконечно долго смотреть. Целые города, выстроенные на вершинах утесов, или у самого края пропасти, всегда привлекают людей, пытающихся разгадать секреты такого необычного строительства. Есть в этих местах что-то завораживающее и необъяснимое.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

Кастельфульит-де-ла-Рока стоит прямо на краю базальтовой скалы, которая была образована потоками лавы примерно 200 тысяч лет назад.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

Основан городок в ХII веке. В старой части всего одна улица, на которую обращены фасады зданий.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце
Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

Задняя часть домов по вертикали сливается с обрывом.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

Все домики в Средние века были построены из той же вулканической породы. Высота скалы — 50 метров, и расположена она между двумя реками. Большинство зданий располагаются на самом краю обрыва, и тем самым создают иллюзию того, что они могут рухнуть в любой момент.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце
Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

Площадь скалы, где притулился городок - 0,67 км². Население около 1000 человек.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце
Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

Уникальна церковь, колокольня которой находится на "носу корабля". Сначала она носила имя Санта-Мария, и её постоянно разрушали. Потом переименовали в Сан-Сальвадор. Отстроена не так давно, в конце ХХ века. Рядом с церковью, в конце скалы, находится смотровая площадка.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце
Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

В городке есть и своя фабрика. Кондитерская. Ей более 200 лет. Она маленькая, производит всего несколько десятков коробок печенья в день.

Кастельфульит-де-ла-Рока: место, где замирает сердце

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Автор
Олександр Соколовський Олександр Соколовський
Тема
Блог про життя
Джерело
Джерело: Facebook Александра Соколовского
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