Сидя два месяца на жестком карантине в Испании смешно наблюдать украинские баталии по поводу того, нужен карантин или нет и на всех ли он распространяется, или на толстосумов и депутатов нет. Возможно, что только благодаря тому, что карантин "с переляку" был введен своевременно (с двойными или тройными стандартами, это уже не так важно) общее количество заболевших в Украине совсем невелико, а касательно умерших и подавно не идет ни в какое сравнение с Испанией, где в сутки по-прежнему умирает больше 200 человек.

Итак, находясь в изоляции все испанское население быстро поумнело: стало еще более грамотным в области вирусологии, теперь все знают не только, как и чем мыть руки, но и почему предпочтительнее гулять на набережной или открытой улице, а не в парке, где на листве концентрируются вирусы и т.д. Ну, а законопослушным население слывет столетиями. Но в помощь этому мнению использовались действенные методы. Например, штрафы быстро отрезвили любителей барбекю и пикников, оставили дома праздношатающихся. Вот мой сосед - прошел 800 метров до пляжа посмотреть, как там поживают чайки без рыбаков, а на обратном пути у подъезда его уже ждали полицейские со штрафом на 600 евро. Эта новость мгновенно облетела весь район и как шаровая молния убила у всех желание смотреть на кромку моря на дистанции ближе, чем 1000 м.

С детьми никого на улице не увидишь не потому, что детей не любят. Просто после того, как дедушке, гулявшему с внучкой на детской площадке, выписали 3000 евро и ославили на всю страну, сразу дошло, что на эти деньги можно много чего ребенку было бы купить, но увы...

А вот другой пример. В Таррагоне тайком попытались открыть бар, итог: 60000 евро штраф заведению и по 10000 каждому посетителю. Дороговато обошлись посиделки… лучше уж дома с вином, купленным по интернету. А почему на дорогах нет машин? Так, а кто ж поедет без крайней нужды, если минимальный штраф на каждом перекрестке за выезд по нерегламентированным причинам 300 евро, плюс за второго пассажира 300 евро, плюс за третьего 300 евро и т.д. Кроме того, а стимулируемый и эффективно действующий фактор гражданской ответственности соседей!

Сказано карантин, значит карантин…Врачи объяснили, что лекарства нет, вакцины нет, но победить мы можем, потому что, если вирус не передается от больного, то он просто умирает и не распространяется. Вот главное оружие - не разносить вирус, а сидеть и терпеть. Безусловно испанская статистика заболеваемости и смертности оглушает и население хоть и сознательное в основном, но заставить сидеть, дома игнорируя финансовые потери каждого было очень тяжело, ну а уж бизнес, особенно крупный так и вообще… Одна только футбольная лига чего стоила, это тот еще был противник жестких мер. Но, как только слетавшие в Милан, болельщики и футболисты притянули мешок вируса (полсотни с самолета прямиком загремели в госпиталя Валенсии, а остальные "бессимптомные" понесли заразу по стране со скоростью, на которую были способны их транспортные средства), так сразу уделался не только этот бизнес, но в итоге заскрипела вся экономика страны.

Находясь на жестком карантине каждый осознал, что не вирус виноват в смертях почти 26000 испанцев, а поздно объявленный карантин, а заболевших 251000 не потому, что много проводят тестов, а из-за того, что эти сотни тысяч не соблюдали карантинный условия, такой вывод сделали врачи, а их обвинить в предвзятости, ну никак нельзя, потому что свыше 44000 медработников тоже заразились коронавирусом и в их адрес каждый вечер по всей стране заслужено звучат аплодисменты простых людей.

Безусловно, что карантин для всех. Украинский интернет пестрит фактами, о том, что кто-то простимулировал местные власти и продолжает работать, особенно это, наверное, касается крупных торговых центров, элитных ресторанов. Ну, есть шкала штрафов и если денег у них куры не клюют, то можно как раз немного залатать дырки в бюджете за их счет.

К чему это все? К тому что жизнь людей важнее открытых ресторанов, магазинов, садовых центров и т.д… Понятная аксиома казалась бы. Но у политиков свои понятия чести совести и разума. Для них превыше всего деньги, власть, дающая деньги, голоса избирателей, дающие власть, а далее все те же деньги. Поэтому любые разговоры, о том, что какой-то политический персоналий отменяет или смягчает карантин должны быть подкреплены рекомендациями врачей, коллегиальными решениями разных политических партий на прозрачной демократической основе. По крайней мере так или почти так происходит в Испании. Сейчас стоит вопрос о четвертом продлении карантина с постепенным возвратом к нормальной жизни. Пятиступенчатый план обнародован во всех СМИ и сегодня рассматривается в Сенате. Тоже сделано было много ошибок, поэтому хоть и звучит критика, но кардинальные решения принимаются центральным правительством, которое несет всю полноту ответственности за результат. Государство невозможно без исполнительской дисциплины. С этим все тут в порядке.

Но мир с тревогой смотрит на те страны, которые пренебрегают карантинными мерами, они просто представляют угрозу всей планете, потому что с большой вероятностью у них там все может вспыхнуть, не дожидаясь второй осенней волны эпидемии.

Поэтому жаль украинский народ, если в угоду политическим амбициям, жажде денег и власти могут быть проигнорированы простейшие карантинные требования.

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