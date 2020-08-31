Лукашенко 30 августа стукнуло 66 лет. Два раза по 33.

Александр Григорьевич уже прожил в два раза больше земного возраста Иисуса Христа. Пора подытожить. Предварительные итоги прожитой жизни обычно подводят окружающие. Дарят имениннику подарки, произносят тосты разной степени цветистости и многозначительности.

В день 66-летия в адрес Лукашенко было сказано и написано очень много разных слов. Особенно на женском марше солидарности в Минске.

Самое распространенное слово было: "Уходи!". А еще: "Сам ты крыса!", "С гнилым луком борщ не сварить", "Саша, сексизм тебя погубил", и еще много всего в таком духе.

Белорусы вышли "поздравить" Лукашенко с Днем рождения

Чаще всего на плакатах участников протестных акций встречался призыв "Уходи!"

В день рождения Лукашенко белорусы устроили "похороны диктатуры"

Участники протеста требовали освободить задержанных сограждан

Для Лукашенко принесли подарки

Участники протестов отреагировали на то, что Лукашенко назвал их "крысами"

Не обошлось без подарков. Тут напрашиваются исторические аналогии.

В день рождения Ирода казнили Иоанна Крестителя.

В день рождения Путина убили Анну Политковскую.

В день рождения Лукашенко его эскадроны смерти, вроде, никого не казнили, зато уволокли в свои застенки немало участников мирного протеста.

30 августа ОМОН задержал много участников мирных протестных акций

По отношению к задержанным силовики проявляли жестокость

Полагаю, сегодня найдется мало желающих поменяться местами с Лукашенко. Что должен чувствовать человек, которому в его день рождения огромная масса соотечественниц кричат и пишут на плакатах, то, что ему кричали и писали женщины на улицах и площадях Минска? Или он уже, действительно, превратился в таракана, которому не страшны слова, поскольку он боится только карающего тапка и невкусного дуста?

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.