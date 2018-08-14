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ПолітикаЕкономіка

Ішов перед авто: в мережу потрапило моторошне відео привида-месника

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У мережі з'явилося загадкове відео, на якому видно, як об'єкт, який нагадує привида, раптово з'являється у потоці машин, що їдуть, а потім рухається до магазину на узбіччі дороги, неквапом перетинаючи проїжджу частину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Паранормальне явище було зафільмоване камерами відеоспостереження на Філіппінах. Примітно, що ніхто з водіїв не помітив рухомий людський силует, повідомляє Mirror.

Більше того, записи показали, що привид з'являвся на дорозі неодноразово - через 13 годин після першого потрапляння на камери, таємнича тінь була зафіксована знову поруч із кур'єром магазину.

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"Я не міг повірити своїм очам. Я думав, що таке відбувається тільки в кіно. Здається, що тінь дивиться на кур'єра", - розповідає один зі співробітників магазину Майкл Форто.

У свою чергу, місцеві жителі міста, де оселився привид, вважають, що він може бути чиєюсь скривдженою душею, занапащеною на центральній площі, яка знаходиться якраз навпроти зазначеного магазину.

"Тепер я боюся ходити поруч з цим місцем. Кожен раз, коли я йду повз, я відчуваю щось страшне. Я продовжую згадувати те відео, й образ людини, що йде через дорогу, знову виникає в моїй голові", - ділиться враженнями від сусідства з привидом співробітниця маркету Дженні Ренальто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі міста Барнслі у Великобританії зняли на відео гру привида дитини з м'ячиком у будинку.

Місце
Філіппіни
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