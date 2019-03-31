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Ізраїль жорстко вдарив по сектору Газа: всі подробиці

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Ізраїльські танки атакували пости бойовиків палестинського руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл з цієї території.

Про це прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила в Twitter. Військовослужбовці зафіксували з Гази п'ять пусків ракет.

"У відповідь на ракетні удари з сектора Газа танки сил оборони Ізраїлю завдали ударів по декількох військових постах ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

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Про загиблих, постраждалих і руйнуваннях поки не повідомляється.

Ізраїль жорстко вдарив по сектору Газа: всі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, через що в країні була оголошена тривога.

  • 25 березня ізраїльські військові засікли пуск однієї ракети з сектора Газа по центральній частині Ізраїлю. Прем'єр країни Біньямін Нетаньяху оголосив, що скорочує візит в США і повертається на батьківщину, щоб керувати силовою відповіддю.

  • Ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Газа. Армія оборони Ізраїлю застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектору Газа.

  • 26 березня ізраїльські ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях ХАМАСу в секторі Газа.

  • 28 березня Сирія звинуватила Ізраїль в нанесенні потужного удару по місту Алеппо, в якому було повністю вимкнено електрику.

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Місце
Ізраїль
Теги
ракетиконфліктармія
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