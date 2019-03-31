Ізраїль жорстко вдарив по сектору Газа: всі подробиці

Ізраїльські танки атакували пости бойовиків палестинського руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл з цієї території.

Про це прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила в Twitter. Військовослужбовці зафіксували з Гази п'ять пусків ракет.

"У відповідь на ракетні удари з сектора Газа танки сил оборони Ізраїлю завдали ударів по декількох військових постах ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Про загиблих, постраждалих і руйнуваннях поки не повідомляється.

טנקים של צה"ל תקפו לפני זמן קצר מספר עמדות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה בתגובה לשיגורים הלילה משטח הרצועה לשטח ישראל - צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 31 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, через що в країні була оголошена тривога.

25 березня ізраїльські військові засікли пуск однієї ракети з сектора Газа по центральній частині Ізраїлю. Прем'єр країни Біньямін Нетаньяху оголосив, що скорочує візит в США і повертається на батьківщину, щоб керувати силовою відповіддю.

Ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Газа. Армія оборони Ізраїлю застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектору Газа.

26 березня ізраїльські ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях ХАМАСу в секторі Газа.

28 березня Сирія звинуватила Ізраїль в нанесенні потужного удару по місту Алеппо, в якому було повністю вимкнено електрику.

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