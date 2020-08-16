Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з сектора Газа і вдарив у відповідь. Відео

Ізраїль атакував ракетний склад ХАМАСу у відповідь на обстріл своєї території.

У ніч на неділю, 16 серпня, Ізраїль перехопив ракети, пущені з сектора Газа, і завдав удару у відповідь.

Як повідомляє NEWSru.co.il, близько години ночі Армія оборони Ізраїлю передала, що був зафіксований запуск трьох ракет з сектора Газа. Дві з них були збиті системою ПРО "Залізний купол".

За даними ЗМІ, одна ракета впала у дворі будинку в Сдероті, пошкодивши будівлю. Однак мерія Сдерота уточнила, що на будинок впали уламки протиракети "Залізного купола".

Медики надали допомогу 58-річному чоловіку, пораненому осколками скла, а також двом жінкам, які отримали травми по дорозі в бомбосховище.

У відповідь на ракетний обстріл військово-повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах ХАМАС на півдні сектора Газа, зокрема по ракетному складу.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц наказав повністю блокувати можливість рибальства з сектора Газа у відповідь на "вогненний терор" і спробу ракетного обстрілу.

Як писав OBOZREVATEL, з сектора Газа 2 серпня була випущена ракета в бік території Ізраїлю. Ракету перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Раніше армія Ізраїлю винищувачами завдала авіаударів по військових позиціях палестинського руху ХАМАС. Атаку справили у відповідь на запуск двох ракет з сектора Газа.

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