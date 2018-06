Ізраїль ударив з неба по бойовиках у секторі Газа: з'явилося відео

Ізраїльська армія завдала десять авіаударів по цілях ХАМАС, які перебувають у секторі Газа.

Таке повідомлення військові країни зробили у своєму Twitter.

"Літаки ізраїльських ВПС завдали ударів по десяти терористичних цілях на трьох ділянках угруповання ХАМАС у секторі Газа", - заявили вони.

Атака була проведена у відповідь на ракетний обстріл з боку ХАМАС.

На даний момент інформації про загиблих або поранених не надходило.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound