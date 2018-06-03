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Ізраїль ударив з неба по бойовиках у секторі Газа: з'явилося відео

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Ізраїльська армія завдала десять авіаударів по цілях ХАМАС, які перебувають у секторі Газа.

Таке повідомлення військові країни зробили у своєму Twitter.

"Літаки ізраїльських ВПС завдали ударів по десяти терористичних цілях на трьох ділянках угруповання ХАМАС у секторі Газа", - заявили вони.

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Атака була проведена у відповідь на ракетний обстріл з боку ХАМАС.

На даний момент інформації про загиблих або поранених не надходило.

Пізніше в мережі також з'явилося відео атаки, його опублікувала армія Ізраїлю в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декільком районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Це перший випадок мінометного обстрілу Ізраїлю з 30 березня, коли на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалися масові протести палестинців.

У результаті розгону ізраїльською армією цих акцій протесту з 30 березня загинули більше 120 палестинців, кілька тисяч чоловік були поранені .

Место
Ізраїль
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