Ізраїль пригрозив масштабною військовою операцією в Газі: названа умова

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий віддати розпорядження про початок масштабної військової операції в Газі, якщо палестинські угруповання не припинять обстрілювати ізраїльські населені пункти.

Про це він сказав в ході поїздки в місто Аріель, передає "РИА Новости". Нетаньяху зазначив, план військової компанії буде застосований, якщо в обстрiлах не буде тривалої перерви.

"ХАМАС та "Ісламський джихад" повинні розуміти – ми не дозволимо цьому продовжуватися. Якщо вони не припинять повністю вогонь, і я маю на увазі не день або два дні, а взагалі, якщо не буде тривалої перерви, ми наведемо в дію підготовлений нами план масштабної військової кампанії", – заявив він.

Інтерфакс

Заява Нетаньяху прозвучала на тлі безперервних обстрілів ізраїльської території з палестинського анклаву. За добу протистояння з палестинськими угрупованнями по населеним пунктам півдня Ізраїлю з сектора Газа було випущено десятки ракет. П'ять з них вдалося перехопити.

Відзначимо, що напередодні, 23 лютого, сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл двічі за вечір звучали в Ашкелоні і ряді прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїльські військові повідомили, що загальне число ракет, випущених з палестинського анклаву в Газі по ізраїльській території, склало 21, 13 з них були перехоплені.

Нагадаємо:

1 лютого Палестина оголосила, що вирішила розірвати всі відносини з Ізраїлем і США.

Причина – "угода століття" між президентом США Дональдом Трампом і ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Після публічного оголошення його умов в Палестині вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її на смітник історії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові Ізраїлю 4 лютого вдарили по сектору Газа у відповідь на потужний ракетний обстріл.

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