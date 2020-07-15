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Ізраїль охопив масовий протест через спалах коронавірусу: вимагали відставки прем'єра. Фото і відео

Карина Бондаренко
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Ізраїль охопив масовий протест через спалах коронавірусу

Ізраїль охопив масовий протест через спалах коронавірусу.

Увечері у вівторок, 14 липня, в Єрусалимі (Ізраїль) пройшли масові акції протесту проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і всього уряду.

Тисячі місцевих жителів вийшли на вулиці висловити невдоволення діями влади в умовах коронавірусної кризи, повідомляє видання newsru.co.il (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учасники акції вимагали відставки Нетаніягу через новий спалах COVID-19 у країні, а також через висунуті проти нього звинувачення.

В Ізраїлі пройшов масовий протест

В Ізраїлі пройшов масовий протест

Для розгону натовпу поліція застосувала спеціальні засоби. Також було задіяно кінну поліцію та поліцейський автомобіль із брандспойтом.

Люди вийшли на вулиці Єрусалима

Люди вийшли на вулиці Єрусалима

У результаті зіткнень із поліцією було затримано більш ніж 60 демонстрантів. Їх звинуватили в порушенні громадського порядку, акціях вандалізму й нападах на співробітників правоохоронних органів.

Причиною став новий спалах коронавірусу

Причиною став новий спалах коронавірусу

Вранці більшість затриманих відпустили. Щодо вісьмох поліція домагається через суд продовження тримання під вартою.

Незадоволені громадяни вимагали відставки прем'єр-міністра

Незадоволені громадяни вимагали відставки прем'єр-міністра

Люди вийшли на акцію в масках

Люди вийшли на акцію в масках

Поліція розганяла протестувальників у Єрусалимі

Поліція розганяла протестувальників у Єрусалимі

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення COVID-19 в країні.

ІзраїльЄрусалимКоронавірусБеньямін Нетаньягу
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