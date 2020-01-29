Сегодня утром стало известно, что заместителя председателя Государственной Думы РФ, главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопреки протестам украинской делегации. Закрытое голосование за кандидатуру Толстого проходило в два тура. Результаты были объявлены вечером во вторник, 28 января.

В то же время вчера в украинском информационном пространстве раскручивалась новость о том, что министры ЕС 28 января поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией. А если быть точнее ­- министры ЕС решили добавить еще 7 человек к своему режиму санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре прошлого года.

Совпадение? Не думаю. Это своего рода "подачка" Украине, чтобы было чем "перекрыть" в нашем информационном пространстве новость о назначении одиозного Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ, известного своей откровенной антиукраинской риторикой.

Все эти персональные санкции являются не более чем фикцией, своего рода "фиговым листком", целью которого является прикрыть реальное отношение ЕС к аннексии Крыма и военной агрессии РФ на Донбассе. Лучшее подтверждение этому – ее начало уже после введения персональных санкций против высокопоставленных чиновников РФ и крымских наместников, ответственных за "русскую весну" и проведение псевдореферендума в марте 2014-го.

А вот назначение Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ - это уже совсем о другом. Если обойтись без эвфемизмов - откровенный плевок в сторону Украины и указание ей места, которое она занимает для европейских стран. Ведь главная роль ПАСЕ как старейшей международной организации в Европе, возникшей задолго до образования самого ЕС – соблюдение прав человека. А как они соблюдаются не только в РФ, но и в аннексированном Крыму, где сотни крымских татар и проукраинских активистов по-прежнему сидят в тюрьмах, права которых продолжают нарушаться вопреки всем принятым за последние почти 6 лет резолюции того же ПАСЕ в Украине прекрасно знают.

И избрание именно Петра Толстого вице-спикером этой организации означает лишь одно. Экономические санкции против России будут сняты уже в ближайшее время. И взносы РФ в фонд ПАСЕ для европейских бюрократов оказались намного важнее, чем права человека, о которых в Европе так любят говорить.

Но не стоит винить во всем европейцев. У самих "рыльце в пушку". Отказ участвовать украинской делегации в осенней сессии ПАСЕ в ответ на возвращение туда российской делегации также сыграло на руку россиянам. Вместо того, чтобы использовать трибуну этой организации не только для указаний нарушений РФ прав украинских граждан в аннексированном Крыму и ОРДЛО, но и для создания коалиции внутри ПАСЕ с дружественными нам странами мы, как обиженный ребенок, надули губки, обиделись и самоустранились.

А Россия, как видим, зря время не теряла. И пускай это будет еще одним уроком для наших чиновников. Никому кроме нас самих в мире мы не нужны и никто терять деньги из-за нас в Европе не будет. Тем более, если мы сами не соблюдаем режим своих же санкций и позволяем всяким докторам Албанам, российским актерам и певцам, открыто поддерживающим аннексию Крыма приезжать и выступать в Украине не смотря на введенные ранее запреты.

Так что, как говорится в известной пословице, нечего на зеркало пенять, коль у самих рожа кривая…

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