Головна Новини
29 січня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Максим Ялі
Максим Ялі
Всі статті автора

Избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ: Россия зря время не теряла

2.2т
Читати матеріал російською

Сегодня утром стало известно, что заместителя председателя Государственной Думы РФ, главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопреки протестам украинской делегации. Закрытое голосование за кандидатуру Толстого проходило в два тура. Результаты были объявлены вечером во вторник, 28 января.

В то же время вчера в украинском информационном пространстве раскручивалась новость о том, что министры ЕС 28 января поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией. А если быть точнее ­- министры ЕС решили добавить еще 7 человек к своему режиму санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре прошлого года.

Новини
"Дальше будет только хуже": вице-спикером ПАСЕ избрали главу российской делегации

Совпадение? Не думаю. Это своего рода "подачка" Украине, чтобы было чем "перекрыть" в нашем информационном пространстве новость о назначении одиозного Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ, известного своей откровенной антиукраинской риторикой.

Все эти персональные санкции являются не более чем фикцией, своего рода "фиговым листком", целью которого является прикрыть реальное отношение ЕС к аннексии Крыма и военной агрессии РФ на Донбассе. Лучшее подтверждение этому – ее начало уже после введения персональных санкций против высокопоставленных чиновников РФ и крымских наместников, ответственных за "русскую весну" и проведение псевдореферендума в марте 2014-го.

Новини
ПОРЕБРИК: война Украины и России в ПАСЕ

А вот назначение Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ - это уже совсем о другом. Если обойтись без эвфемизмов - откровенный плевок в сторону Украины и указание ей места, которое она занимает для европейских стран. Ведь главная роль ПАСЕ как старейшей международной организации в Европе, возникшей задолго до образования самого ЕС – соблюдение прав человека. А как они соблюдаются не только в РФ, но и в аннексированном Крыму, где сотни крымских татар и проукраинских активистов по-прежнему сидят в тюрьмах, права которых продолжают нарушаться вопреки всем принятым за последние почти 6 лет резолюции того же ПАСЕ в Украине прекрасно знают.

И избрание именно Петра Толстого вице-спикером этой организации означает лишь одно. Экономические санкции против России будут сняты уже в ближайшее время. И взносы РФ в фонд ПАСЕ для европейских бюрократов оказались намного важнее, чем права человека, о которых в Европе так любят говорить.

Новини
Украинка вывела из себя главу делегации России в ПАСЕ вопросом о Крыме. Видео

Но не стоит винить во всем европейцев. У самих "рыльце в пушку". Отказ участвовать украинской делегации в осенней сессии ПАСЕ в ответ на возвращение туда российской делегации также сыграло на руку россиянам. Вместо того, чтобы использовать трибуну этой организации не только для указаний нарушений РФ прав украинских граждан в аннексированном Крыму и ОРДЛО, но и для создания коалиции внутри ПАСЕ с дружественными нам странами мы, как обиженный ребенок, надули губки, обиделись и самоустранились.

А Россия, как видим, зря время не теряла. И пускай это будет еще одним уроком для наших чиновников. Никому кроме нас самих в мире мы не нужны и никто терять деньги из-за нас в Европе не будет. Тем более, если мы сами не соблюдаем режим своих же санкций и позволяем всяким докторам Албанам, российским актерам и певцам, открыто поддерживающим аннексию Крыма приезжать и выступать в Украине не смотря на введенные ранее запреты.

Так что, как говорится в известной пословице, нечего на зеркало пенять, коль у самих рожа кривая…

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Максим Ялі Максим Ялі
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
8
11
Смішно
6
Цікаво
13
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Укруина уже давно международный бордель и лидер по экспорту пиздятины, поставляемой в шлюхариумы ойропы и на ближний восток.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Ничего удивительного. Если россияне подбросят ПАСЕ еще несколько лимонов, то и место председателя получат.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великая Алиса
Великая Алиса
Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой избран вице-президентом ПАСЕ, несмотря на сопротивление украинцев. За Толстого во втором туре отдали свои голоса 132 делегата, против выступили 117. Таким образом, Россия в очередной раз смогла преодолеть в ПАСЕ попытки группы «Балтик-плюс» (в которую входят делегаты от Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) оспорить полномочия российской делегации и не допустить представителей РФ к избранию в руководящий состав ассамблеи.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги