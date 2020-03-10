В Італії через карантин, викликаний спалахом коронавірусу, закрили всі туристичні місця, а жителів зобов'язали звітувати про свої переміщення перед поліцією, оскільки порушення караються 3 місяцями в'язниці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не боюся, у мене міцне здоров'я і я все одно буду виходити на вулицю, 14 днів просидіти під замком вдома – для мене це занадто", – розповіла місцева мешканка.

Італію охопила паніка через коронавірус esquire.ru

"Всіх попередили – якщо необхідно виїхати з регіону, будьте готові пояснити поліції причини – ви їдете по роботі, вам треба до лікаря в інше місто або повертаєтеся додому. Тим, хто порушує введені правила, загрожує позбавлення волі на строк до 3 місяців або штраф у розмірі до 206 євро", – додала українка Христина Суворіна.

У всіх магазинах і на ринках люди скупили велику кількість продуктів про запас. За словами жителів, у суспільстві почала даватися взнаки паніка.

"Я за раз можу витратити 20 євро, я самотня і у мене не так багато грошей, щось докуповую. Навкруги багато наляканих людей, такі настрої в останній раз, напевно, були під час війни", – розповіла ще одна італійка.

Надзвичайні карантинні заходи через спалах коронавірусу в Італії триватимуть принаймні до 3 квітня. До цього часу по всій країні скасовано масові заходи і навчання в школах і університетах.

Нагадаємо, 9 березня в Італії закрили на карантин 16 провінцій, однак через різке збільшення жертв коронавірусу обмежувальні заходи поширили на всю територію країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 березня в Італії вже 463 особи загинули від коронавірусу. За добу кількість хворих збільшилася майже на 2 тисячі – тепер їх уже більше 9 тисяч.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!