Італія оголосила локдаун на Новий рік і Різдво

Уряд Італії оголосив загальнонаціональний локдаун в країні під час різдвяних і новорічних свят – з 24 грудня по 6 січня.

Про це заявив італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте, передає The Local. Таким чином, на території всієї країни діятимуть обмеження "червоної зони", як це було в березні.

В Італії в цей час буде заборонено:

виходити з дому без необхідності,

виїжджати їх свого регіону,

працювати магазинам (крім продуктових і аптек),

працювати барам і ресторанам (крім обслуговування на винос).

Водночас залишаться відкритими перукарні.

Також деякі послаблення можливі з 28 по 30 грудня і 4 січня. Так, магазинах можуть дозволити працювати до 21:00, а жителям – залишати місто постійного проживання, проте всі переміщення повинні бути виправданими.

Конте закликав італійців провести свята вдома з членами родини. "Держава не може контролювати, що відбувається в будинках, але наші заходи спрямовані на максимальне обмеження пересувань", – пояснив він.

Прем'єр також зазначив, що, приймаючи такі заходи, уряд керувався висновками фахівців, які попереджають про ризик зростання заражень.

За даними на 18 грудня, в Італії зафіксовано майже 2 млн випадків зараження коронавірусом. Водночас одужало 1,2 млн пацієнтів і майже 68 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 грудня по 17 січня загальнонаціональний карантин оголошений в Польщі. В країні навіть ведуть комендантську годину – з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Також ввели карантин у Швеції, де з початку пандемії жорстких обмежень не було.