"Історичний сепаратизм!" Росія безглуздо виправдалася перед Лукашенком

У Держдумі Росії заявили, що ніколи не привласнювали собі головну роль в перемозі у Великій Вітчизняній війні.

Так в інтерв'ю "Говорить Москва" глава комітету у справах СНД Леонід Калашников прокоментував слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про "приватизацію Перемоги" Росією, який також звинуватив Росію в "історичному сепаратизмі".

"Росія ніколи не привласнювала собі перемоги і навпаки заохочувала тих, хто брав участь у Війні. Тим більше, білорусів, у яких кожен третій загинув в цій бійні", - заявив Калашников.

Також він закликав "не поливати брудом Білорусь" і "не прив'язуватися до слів" Лукашенка.

"Я не знаю, що його спровокувало. Я не хочу проводити проекцію від внутрішніх розборок до зовнішніх висловлювань. Сьогоднішня Білорусь все одно є нашим союзником, які б складності у нас не були у внутрішніх справах. Найбільш вірним союзником", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський президент Дональд Трамп назвав США нацією, яка перемогла в двох світових війнах і поставила комунізм на коліна.