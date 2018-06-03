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"Історичний сепаратизм!" Росія безглуздо виправдалася перед Лукашенком

6.8тЧитати новину російською

У Держдумі Росії заявили, що ніколи не привласнювали собі головну роль в перемозі у Великій Вітчизняній війні.

Так в інтерв'ю "Говорить Москва" глава комітету у справах СНД Леонід Калашников прокоментував слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про "приватизацію Перемоги" Росією, який також звинуватив Росію в "історичному сепаратизмі".

"Росія ніколи не привласнювала собі перемоги і навпаки заохочувала тих, хто брав участь у Війні. Тим більше, білорусів, у яких кожен третій загинув в цій бійні", - заявив Калашников.

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Також він закликав "не поливати брудом Білорусь" і "не прив'язуватися до слів" Лукашенка.

"Я не знаю, що його спровокувало. Я не хочу проводити проекцію від внутрішніх розборок до зовнішніх висловлювань. Сьогоднішня Білорусь все одно є нашим союзником, які б складності у нас не були у внутрішніх справах. Найбільш вірним союзником", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський президент Дональд Трамп назвав США нацією, яка перемогла в двох світових війнах і поставила комунізм на коліна.

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Об'єкт
Державна Дума Росії
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