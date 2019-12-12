Історичне рішення: у США одноголосно ухвалили резолюцію про визнання геноциду вірмен

Американський Сенат одноголосно ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав це історичною подією.

Він наголосив, що "факт визнання геноциду вірмен в Османській імперії є перемогою справедливості і правди", повідомляє 360tv.ru.

"Це гідно і правильно, що Сенат тим самим стає на правильну сторону історії", – заявив демократ Роберт Менендес.

Сенат США ухвалив резолюцію про геноцид вірмен https://www.instagram.com/p/B5-8Ex1Iw8i/

Однак в адміністрації президента Туреччини Тайіпа Ердогана засудили ухвалення резолюції. Там заявили, що вона загрожує майбутньому двосторонніх відносин між Анкарою і Вашингтоном.

Керівник управління зв'язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини зазначив, що "санкції і загрози не завадять захищати інтереси національної безпеки".

Рішення ухвалили одноголосно RT

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський фігурист Антон Шулепов став учасником скандалу, пов'язаного з його костюмом, що нагадує уніформу в'язнів концтабору Освенцим.

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