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13 грудня • оновлено в 00:53
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Історичне рішення: у США одноголосно ухвалили резолюцію про визнання геноциду вірмен

1.3т
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Американський Сенат одноголосно ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав це історичною подією.

Він наголосив, що "факт визнання геноциду вірмен в Османській імперії є перемогою справедливості і правди", повідомляє 360tv.ru.

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"Це гідно і правильно, що Сенат тим самим стає на правильну сторону історії", – заявив демократ Роберт Менендес.

Сенат США ухвалив резолюцію про геноцид вірмен

Сенат США ухвалив резолюцію про геноцид вірмен

https://www.instagram.com/p/B5-8Ex1Iw8i/

Однак в адміністрації президента Туреччини Тайіпа Ердогана засудили ухвалення резолюції. Там заявили, що вона загрожує майбутньому двосторонніх відносин між Анкарою і Вашингтоном.

Керівник управління зв'язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини зазначив, що "санкції і загрози не завадять захищати інтереси національної безпеки".

Рішення ухвалили одноголосно

Рішення ухвалили одноголосно

RT

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський фігурист Антон Шулепов став учасником скандалу, пов'язаного з його костюмом, що нагадує уніформу в'язнів концтабору Освенцим.

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Автор
Карина Бондаренко
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Изя Бродский
Изя Бродский
Ой да ладна... ежели штатам потребуется, они всё что угодно признают, был бы прецедент, за что зацепиться.... так что укровластям аккуратней надо русский язык зажимать, мало ль как потом дело повернется бггггг
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Осталось признать геноцид индейцев
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Федоров Федор
Федоров Федор
Захаров Дмитрий, вот я тоже не понимаю. Всем странам, против кого они эти резолюции принимают, нужно признать геноцид индейцев. И поставить в своих городах памятники убитым индейцам перед их посольствами.
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