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Історична зустріч Трампа з Кім Чен Ином: усі подробиці

3.3тЧитати новину російською

У Сінгапурі проходить історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у готелі Capella. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На початку глави держав потиснули один одному руку, передає CNN.

Перед проведення переговорів тет-а-тет Трамп висловив надію, що вони будуть "надзвичайно успішними", а США і КНДР "чекають приголомшливі взаємини".

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Трамп і Кім Чен Ин потиснули один одному руку

RT

Очікується, що сторони будуть обговорювати ядерне роззброєння Північної Кореї і налагодження відносин. Згідно з інформацією Білого дому, особиста зустріч Трампа і Кім Чен Ина тривала 45 хвилин, повідомляє ВВС.

Після неї Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".

Далі лідери відправилися на переговори у розширеному форматі.

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Після завершення переговорів глави США і КНДР проведуть робочий ланч.

Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера заявив, що Токіо буде зберігати режим пильності відносно Пхеньяну поки не переконається, що КНДР робить конкретні дії по ліквідації свого ракетно-ядерного потенціалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня Кім Чен Ин прилетів на саміт у Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

Президент США мав намір розмовляти з колегою тільки в присутності перекладачів.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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