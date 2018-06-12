Історична зустріч Трампа з Кім Чен Ином: усі подробиці

У Сінгапурі проходить історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у готелі Capella. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На початку глави держав потиснули один одному руку, передає CNN.
Перед проведення переговорів тет-а-тет Трамп висловив надію, що вони будуть "надзвичайно успішними", а США і КНДР "чекають приголомшливі взаємини".
Трамп і Кім Чен Ин потиснули один одному руку
RT
Очікується, що сторони будуть обговорювати ядерне роззброєння Північної Кореї і налагодження відносин. Згідно з інформацією Білого дому, особиста зустріч Трампа і Кім Чен Ина тривала 45 хвилин, повідомляє ВВС.
Після неї Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".
Далі лідери відправилися на переговори у розширеному форматі.
Після завершення переговорів глави США і КНДР проведуть робочий ланч.
[북미 정상 회담] 문 대통령 도 국무 위원 들 과 TV 중계 시선 고정 https://t.co/8UyybWk4nQ # 문재인 # 청와대 pic.twitter.com/kj3eItRqQW- 연합 뉴스 (@yonhaptweet) 12 червня 2018 р
Here 's the moment US President Trump and North Korean leader Kim Jong Un shook hands ahead of their historic summit in Singapore https://t.co/sHjEg8OR94 pic.twitter.com/xh7nW1MMIy- CNN (@CNN) 12 червня 2018 р
Trump, sitting next to North Korean dictator Kim Jong Un : "We are going to have a great discussion ... it's my honor ... we will have a terrific relationship." Pic.twitter.com/E8gfmzvmPc- Brian Ries (@moneyries) 12 червня 2018 р
Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера заявив, що Токіо буде зберігати режим пильності відносно Пхеньяну поки не переконається, що КНДР робить конкретні дії по ліквідації свого ракетно-ядерного потенціалу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня Кім Чен Ин прилетів на саміт у Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.
Президент США мав намір розмовляти з колегою тільки в присутності перекладачів.