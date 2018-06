Історична зустріч Трампа з Кім Чен Ином: усі подробиці

У Сінгапурі проходить історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у готелі Capella. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На початку глави держав потиснули один одному руку, передає CNN.

Перед проведення переговорів тет-а-тет Трамп висловив надію, що вони будуть "надзвичайно успішними", а США і КНДР "чекають приголомшливі взаємини".

Очікується, що сторони будуть обговорювати ядерне роззброєння Північної Кореї і налагодження відносин. Згідно з інформацією Білого дому, особиста зустріч Трампа і Кім Чен Ина тривала 45 хвилин, повідомляє ВВС.

Після неї Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".

Далі лідери відправилися на переговори у розширеному форматі.

Після завершення переговорів глави США і КНДР проведуть робочий ланч.

