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ПолітикаЕкономіка

Історична зустріч: Трамп вирішив долю санкцій проти КНДР

2.8тЧитати новину російською

Американський лідер Дональд Трамп в ході прес-конференції за підсумками саміту КНДР - США заявив, що санкції проти Північної Кореї залишаться в силі.

"Тим часом санкції поки залишаються в силі", - передає його слова RT.

(Новина доповнена подробицями)

У той же час Трамп заявив про готовність відкрити нову главу в історії КНДР і США.

"Це перша зустріч лідерів США та Північної Кореї, і це доводить, що зміни можливі. Зустріч була щирою, прямолінійною і плідною. І ми готові відкрити нову главу в нашій історії", - сказав американський президент.

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Як повідомляє "РИА Новости", Трамп також призупинив введення санкцій проти КНДР по 300 позиціях.

"У мене були 300 санкцій", - сказав американський президент.

За його словами, він вирішив їх не вводити, тому що це виглядало б "нешанобливо".

"Але ми зберігаємо можливість продовжувати накладати санкції", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії підписання угоди Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
США
Об'єкт
Північна Корея
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