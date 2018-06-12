Історична зустріч: Трамп вирішив долю санкцій проти КНДР

Американський лідер Дональд Трамп в ході прес-конференції за підсумками саміту КНДР - США заявив, що санкції проти Північної Кореї залишаться в силі.

"Тим часом санкції поки залишаються в силі", - передає його слова RT.

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У той же час Трамп заявив про готовність відкрити нову главу в історії КНДР і США.

"Це перша зустріч лідерів США та Північної Кореї, і це доводить, що зміни можливі. Зустріч була щирою, прямолінійною і плідною. І ми готові відкрити нову главу в нашій історії", - сказав американський президент.

Як повідомляє "РИА Новости", Трамп також призупинив введення санкцій проти КНДР по 300 позиціях.

"У мене були 300 санкцій", - сказав американський президент.

За його словами, він вирішив їх не вводити, тому що це виглядало б "нешанобливо".

"Але ми зберігаємо можливість продовжувати накладати санкції", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії підписання угоди Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.