Іспанія заявила про перший день без смертей від COVID-19: названо регіон

У столиці Іспанії Мадриді, де у зв'язку зі спалахом нового коронавірусу почався карантин і оголосили надзвичайний стан, заявили про перший день без смерті від COVID-19.

Згідно з даними, які Міністерство охорони здоров’я оприлюднило 16 березня, кількість загиблих від коронавірусу в місті залишилася на рівні 213, що більше половини всіх зареєстрованих в країні. Про це пише видання Lavanguardia.

Гарна новина полягає в тому, що в понеділок у Мадриді не було смертей, пов’язаних із цією хворобою, адже починаючи з 5 березня у регіоні щодня реєстрували смертність від нового китайського вірусу.

У Мадриді минув перший день без смертей від COVID-19

"Мадрид продовжує залишатися містом, яке найбільше потерпає від цієї надзвичайної ситуації зі здоров’ям, але цей понеділок був першим днем з початку кризи, коли не було зафіксовано випадків смерті від COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що столиця Іспанії продовжує залишатися регіоном, який найбільше постраждав від пандемії.

Кількість випадків зараження людей коронавірусом у Мадриді зростає. Так, станом на 16 березня у місті зареєстровано 621 позитивний результат, що призвело до загальної кількості 4 655 інфікованих, включаючи зараження глави міста Ізабел Діаз Аюсо.

Місцева влада сподівається, що вірус піде на спад приблизно з 15 квітня, коли очікується, що кількість випадків одужання перевищить число нових інфікованих коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Іспанії кількість заражених коронавірусом за добу з 14 на 15 березня збільшилася більш ніж на тисячу осіб. У містах, задля застереження, через рупор громадян закликають сидіти вдома.

У мережі з'явилися фото "пустельного" центру Мадрида, де в зв'язку зі спалахом нового коронавірусу почався карантин.

У Мадриді, столиці Іспанії, поліцейські заганяють людей з вулиці додому через карантин у зв’язку з COVID-19.

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