Іспанія ввела примусовий карантин для туристів: як діятиме

Туристи, які приїжджатимуть до Іспанії з-за кордону, змушені будуть проходити обов’язковий 14-денний карантин через коронавірус.

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Відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров'я країни у вівторок, 12 березня. Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що будь-яка особа з іншої країни упродовж двох тижнів після прибуття до Іспанії повинна буде залишатися вдома або в готелі. Виходити дозволятиметься лише за певних обставин.

Зокрема, щоб придбати їжу, ліки або в разі форс-мажорних ситуацій. Водночас під час виходу з помешкання носіння маски стане обов'язковим.

Рішення МОЗу Іспанії набуде чинності 15 травня й діятиме, допоки в країні триватиме надзвичайний стан, який оголосили ще в середині березня та продовжували вже чотири рази.

Також підкреслюється, що зі свого боку Міністерство внутрішніх справ вирішило відновити контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах. Тож поки лише іспанцям, жителям Іспанії, транскордонним працівникам і дипломатам буде дозволено в’їзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація туризму заявила, що 2020 року кількість туристів у світі може знизитися до 80% через пандемію коронавірусу.

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