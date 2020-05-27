Іспанія стала лідером антирейтингу в Європі: статистика щодо COVID-19 на 27 травня. Постійно оновлюється

Іспанія стала лідером в Європі за кількістю заражених коронавірусом (COVID-19). У країні зафіксували 283 тисячі хворих на. Більше інфікованих в світі тільки в Росії – 362 тисячі та США – 1,7 млн осіб.
За останню добу, 26 травня, по світу найбільше нових випадків зареєстрували в Мексиці – 3 455 випадків, Бразилії – 2 147 і Південної Кореї – 40.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 інфіковано 21 584 осіб. Померли 644 пацієнтів, одужали – 7 575.
Всього в світі зафіксували майже 5,7 млн випадків зараження COVID-19, загиблих більше 352 тисяч.
Вакцину проти COVID-19 почали випробовувати на людях в Австралії.
Головне за 27 травня:
01:13 – Вчені з'ясували, що носій COVID-19 перестає бути заразним після 11 днів хвороби.
00:42 – У Німеччині вирішили продовжити обмеження на контакти для громадян до 29 червня. Обмеження стосуються великих компаній – люди можуть збиратися в громадських місцях не більше 10 осіб одноразово, також дозволено зустрічатися представникам двох сімей, не більше.
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