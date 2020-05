Іспанія скасує карантин для іноземців: Кабмін озвучив дату

Влада Іспанії повідомила про скасування двотижневого карантину для туристів, починаючи з 1 липня.

Про це повідомляє кабінет міністрів Іспанії, передає Reuters. У прес-службі уряду заявили, що рішення було прийнято на зустрічі міністрів у понеділок, 25 травня.

Таким чином, з 1 липня перестане діяти постанова, яка зобов'язувала всіх туристів 14 днів після прибуття сидіти на карантині. Міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя в своєму Twitter повідомила про те, що для людей, які приїхали, будуть забезпечені найвищі стандарти безпеки.

"Найгірше позаду. В липні ми поступово відкриємо Іспанію для туристів, скасуємо карантин для них, а також забезпечимо найвищі стандарти безпеки для здоров'я. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас", – написала вона.

