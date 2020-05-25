Іспанія скасує карантин для іноземців: Кабмін озвучив дату

Влада Іспанії повідомила про скасування двотижневого карантину для туристів, починаючи з 1 липня.
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Про це повідомляє кабінет міністрів Іспанії, передає Reuters. У прес-службі уряду заявили, що рішення було прийнято на зустрічі міністрів у понеділок, 25 травня.
Таким чином, з 1 липня перестане діяти постанова, яка зобов'язувала всіх туристів 14 днів після прибуття сидіти на карантині. Міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя в своєму Twitter повідомила про те, що для людей, які приїхали, будуть забезпечені найвищі стандарти безпеки.
Іспанія скасує карантин для іноземців
"Найгірше позаду. В липні ми поступово відкриємо Іспанію для туристів, скасуємо карантин для них, а також забезпечимо найвищі стандарти безпеки для здоров'я. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас", – написала вона.
The worst is behind us. In JULY we will- Arancha González (@AranchaGlezLaya) May 25, 2020
➡️ gradually open 🇪🇸 to international tourists
➡️ lift the quarantine
➡️ ensure the highest standards of health safety
We look forward 2 welcoming you! 🧳🕶👙 #safety #security #sustainability @MAECgob @mincoturgob @desdelamoncloa
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна почне приймати іноземних туристів в кінці липня.
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