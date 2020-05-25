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25 травня • оновлено в 17:00
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Іспанія скасує карантин для іноземців: Кабмін озвучив дату

1.1т
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Влада Іспанії повідомила про скасування двотижневого карантину для туристів, починаючи з 1 липня.

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Про це повідомляє кабінет міністрів Іспанії, передає Reuters. У прес-службі уряду заявили, що рішення було прийнято на зустрічі міністрів у понеділок, 25 травня.

Таким чином, з 1 липня перестане діяти постанова, яка зобов'язувала всіх туристів 14 днів після прибуття сидіти на карантині. Міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя в своєму Twitter повідомила про те, що для людей, які приїхали, будуть забезпечені найвищі стандарти безпеки.

Іспанія скасує карантин для іноземців

Іспанія скасує карантин для іноземців

"Найгірше позаду. В липні ми поступово відкриємо Іспанію для туристів, скасуємо карантин для них, а також забезпечимо найвищі стандарти безпеки для здоров'я. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна почне приймати іноземних туристів в кінці липня.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
карантин вірус
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