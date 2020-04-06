Катастрофа літака МАУ під Тегераном: іранський депутат видав шокуючу заяву

Іранський депутат Хассан Норузі, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту заявив, що збиття українського Boeing 737 під Тегераном стало "хорошим виконанням обов'язків" військових і за це в країні нікого не заарештовували.
Водночас його слова суперечать офіційним заявам іранської влади. Про це повідомляє Al Arabia.
"Військові сили добре виконали свої обов'язки. Рух літака був дуже підозрілим", – сказав він.
За словами депутата, пасажирський лайнер нібито "не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки". Він зазначив, що за тиждень до атак цей літак перебував у Ізраїлі, де "його систему безпеки зламали, перехопивши управління".
"На борту були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. З огляду на ці докази, було б безглуздо заарештовувати їх", – висловився Норузі.
Іранський парламентар ще раз наголосив, що в країні не будуть заарештовувати причетних до цієї смертельної авіакатастрофи.
Зазначимо, ще в січні в Ірані заявляли, що нібито заарештували кількох людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака МАУ в Тегерані.
OBOZREVATEL нагадує:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх в Україну.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
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