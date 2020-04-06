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6 квітня • оновлено в 17:36
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Іранський депутат видав шокуючу заяву про катастрофу літака МАУ під Тегераном

8.8т
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Іранський депутат Хассан Норузі, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту заявив, що збиття українського Boeing 737 під Тегераном стало "хорошим виконанням обов'язків" військових і за це в країні нікого не заарештовували.

Водночас його слова суперечать офіційним заявам іранської влади. Про це повідомляє Al Arabia.

"Військові сили добре виконали свої обов'язки. Рух літака був дуже підозрілим", – сказав він.

Катастрофа літака МАУ під Тегераном: іранський депутат видав шокуючу заяву

За словами депутата, пасажирський лайнер нібито "не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки". Він зазначив, що за тиждень до атак цей літак перебував у Ізраїлі, де "його систему безпеки зламали, перехопивши управління".

"На борту були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. З огляду на ці докази, було б безглуздо заарештовувати їх", – висловився Норузі.

Іранський парламентар ще раз наголосив, що в країні не будуть заарештовувати причетних до цієї смертельної авіакатастрофи.

Зазначимо, ще в січні в Ірані заявляли, що нібито заарештували кількох людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака МАУ в Тегерані.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ розслідування
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ідіот, де звіт про катастрофу?
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1
злой укр
злой укр
Pechenyuk Oleksandr, а где отчёт о сбитом Украиной над Чёрным морем ТУ-134? где суд и посадка виновных? где компенсации семьям погибших?! вот вам и вернулось.Бог-не теля.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вполне себе возможно.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гоша Злой, "Цивилизованный мир" не морщась отправляет в мир иной сотни тысяч людей, если ему это выгодно. А потом, когда выгодно другое, плачет над чьим-то там пораненным пальчиком. Просто нужно иметь в кармане нужные "независимые" СМИ, которые всё объяснят.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Федоров Федор, только в воображении упоротых ватанов и бородатых шахидов такое возможно.... весь цивилизованный мир уже давно крутит пальцем у виска, слушая ваши версии...
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