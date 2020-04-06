Катастрофа літака МАУ під Тегераном: іранський депутат видав шокуючу заяву

Іранський депутат Хассан Норузі, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту заявив, що збиття українського Boeing 737 під Тегераном стало "хорошим виконанням обов'язків" військових і за це в країні нікого не заарештовували.

Водночас його слова суперечать офіційним заявам іранської влади. Про це повідомляє Al Arabia.

"Військові сили добре виконали свої обов'язки. Рух літака був дуже підозрілим", – сказав він.

За словами депутата, пасажирський лайнер нібито "не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки". Він зазначив, що за тиждень до атак цей літак перебував у Ізраїлі, де "його систему безпеки зламали, перехопивши управління".

"На борту були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. З огляду на ці докази, було б безглуздо заарештовувати їх", – висловився Норузі.

Іранський парламентар ще раз наголосив, що в країні не будуть заарештовувати причетних до цієї смертельної авіакатастрофи.

Зазначимо, ще в січні в Ірані заявляли, що нібито заарештували кількох людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака МАУ в Тегерані.

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