Замітають сліди? Іран поки що відмовився віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ

В Ірані почали самостійно розшифровувати "чорні скриньки" з збитого літака Boeing 737, відмовившись поки що передати їх в Україну.

Відповідну заяву зробив голова комісії з розслідування аварій Іранської організації цивільної авіації Хасан Резейфар, передає місцеве агентство IRNA.

За його словами, Іран ще не вирішив подальшу долю бортових самописців. "Ми намагаємося розшифрувати "чорні скриньки" тут, в Ірані. В ыншому випадку ми можемо передати їх в Україну або Францію, але поки не ухваленорішення про передачу їх в іншу країну", – заявив Резейфар.

Іран відмовився віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ

Нагадаємо, раніше Іран погодився відправити самописці для розшифровки до Франції. Чому комісія передумала, не уточнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних скриньок". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.

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