Головна Новини
19 січня • оновлено в 15:22
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Замітають сліди? Іран поки що відмовився віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ

2.6т
Читати матеріал російською

В Ірані почали самостійно розшифровувати "чорні скриньки" з збитого літака Boeing 737, відмовившись поки що передати їх в Україну.

Відповідну заяву зробив голова комісії з розслідування аварій Іранської організації цивільної авіації Хасан Резейфар, передає місцеве агентство IRNA.

За його словами, Іран ще не вирішив подальшу долю бортових самописців. "Ми намагаємося розшифрувати "чорні скриньки" тут, в Ірані. В ыншому випадку ми можемо передати їх в Україну або Францію, але поки не ухваленорішення про передачу їх в іншу країну", – заявив Резейфар.

Новини
"Є неясні моменти!" Духовний лідер Ірану видав нову заяву щодо катастрофи літака МАУ

Іран відмовився віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ

Іран відмовився віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ

Нагадаємо, раніше Іран погодився відправити самописці для розшифровки до Франції. Чому комісія передумала, не уточнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних скриньок". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ літак
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
11
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
Сила международной дипломатии в том и заключена, что: пасти надо всё и через это осуществлять полное сопровождение ПРОЦЕССА, а не документа, который выслали как запрос. Через соучастие и организацию запросов на соучастие во всех комиссиях надо было делать, а не из посольств бумаги уточнять, сочинять и отправлять. Зеркаль бы, думаю, таким "не-спецам" бумажным наподдавала, будь она в группе контроля за сопровождением...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Первой Андрей
Первой Андрей
Соболезную.... жалко... но даже из трагедии умудрились сделать шоу...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иран уже все признал, кто там какие следы заметает? Чисто селюковая подозрительность. Никто в мире не доверяет украинским рукожoпым "специалистам"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги