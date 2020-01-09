Если долго плыть по реке на трупе своего врага, то можно увидеть себя, сидящим на берегу.

Мудр не тот, кто доказал что либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.

Причины обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тезисно. За серьезную аналитику нужно платить, и длинные тексты все равно никто не читает.

Убийство США иранского генерала Касима Сулеймани в Ираке означает новый виток напряженности на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации с возросшей угрозой терактов в самих США — лучший способ информационно затенить импичмент.

1. Приведет ли это обострение к новой полномасштабной войне на Ближнем Востоке (БВ)? Маловероятно.

2. Почему именно сейчас? Трампу нужно отвлечь внимание от процедуры импичмента, а обострение ситуации с возросшей угрозой терактов в самих США, — лучший способ информационно затенить импичмент.

Новини Третья мировая война отменяется

3. Каковы будут долгосрочные последствия? Основная причина контролируемого хаоса, который и США, и РФ сеют на БВ — основном нефте-газо-производящем регионе мира, как мне представляется, все же экономическая. Благодаря сланцевой технологии, за последние годы США стали самым крупным производителем нефти и газа. Вполне естественно, любыми средствами теснить на мировом рынке конкурентов.

Во-первых, повышение цен дает преимущества американским домашним производителям.

Во-вторых, сокращение экспорта нефти и газа с БВ открывает новые рынки для США.

Диаграмма, показывающая страны с наибольшими разведанными запасами нефти.

Как говаривал старина Маркс, ищите экономические корни политических событий, и вы поймете их суть.

Диаграмма, показывающая страны с наибольшими разведанными запасами нефти, наглядно проясняет, почему именно в этих регионах насаждается контролируемый хаос.

Как мы знаем, на планете есть три устойчиво развивающиеся цивилизации:

1. западная — условно христианская;

2. ближневосточная — условно мусульманская;

3. китайская — условно конфуцианская.

Конкурируя на глобальном рынке, Запад умело использует противоречия между суннитами и шиитами. Это и есть тот пазл, детали которого мы наблюдаем.

Хроника событий

5.01.2020. Трамп предупредил, что американские вооруженные силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

Трамп пригрозил, что США в том числе готовы нанести удар по объектам, которые "очень значимы для Ирана и его культуры".

Для нападения будет использовано новейшее вооружение, на которое Вашингтон только что потратил два триллиона долларов.

В ответ, Иран пообещал атаковать 300 американских объектов.

Вскоре после того, как Трамп опубликовал свои твитты, иранские хакеры взломали один из правительственных сайтов США.

На сайте Общественной базы данных правительственных документов (American Federal Depository Library Programme) появилось изображение Трампа, в которого летят ракеты. Рука в военной форме наносит Трампу удар по лицу кулаком, изо рта у него идет кровь.

Коллаж сопровождается подписью, что атаку на государственный сайт совершила "Группа хакеров по кибербезопасности Ирана" от имени "Исламской республики Иран".

"Мы не перестанем оказывать поддержку нашим друзьям в регионе: угнетенный народ Палестины, угнетенный народ Йемена, народ и правительство Сирии, народ и правительство Ирака, угнетенный народ Бахрейна, движение сопротивления в Ливане и Палестине всегда будут иметь нашу поддержку", — гласит надпись, появившаяся на взломанном сайте, принадлежащем американскому правительству.

А если в следующий раз хакеры атакуют критически важную инфраструктуру США: аэропорты, атомные станции, электроэнергетические сети, банки?

Тем временем парламент Ирака проголосовал за окончание присутствия в стране американских военных. Премьер-министр Ирака заявил, что США перешли все границы и нарушили суверенитет страны.

Положения законопроекта, принятого иракским парламентом:

1. Обязать иракское правительство аннулировать запрос на предоставление помощи Международной коалицией для борьбы с ИГ, в том числе, прекращение военных операций в Ираке;

2. Обязать иракское правительство прекратить присутствие всех иностранных войск на иракской земле и запретить использование им земель, вод и воздушного пространства Ирака;

3. Обязать иракское правительство в лице МИД подать официальную жалобу в ООН на США в связи с нарушением суверенитета Ирака;

4. Обязать правительство принять незамедлительные действия по расследованию авиаударов США и уведомить парламент о результатах;

5. Решение вступает в силу незамедлительно.

6.01.2020. Как сообщает Associated Press, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015. В заявлении администрации президента Ирана Хасана Рухани говорится, что страна больше не будет соблюдать ограничения на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере до полного снятия санкций.

Тем временем над главной шиитской мечетью в иранском городе Кум вывешен красный флаг. Это означает начало войны и кровную месть.

Угрожая Ирану "уничтожить культурные ценности", Трамп решил вдобавок стать еще и военным преступником?

Из-за решения парламента Ирака прекратить присутствие в стране всех иностранных войск, Трамп пригрозил "союзному" Ираку санкциями. Причем, такими, что санкции против Ирана померкнут.

Вдобавок, Трамп заявил, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную военно-воздушную базу: "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это".

Вот такой вот Трамп "союзник".

7.01.2020. Если разбомбить два работающих на полную мощность реактора ВВЭР-1000, расположенных на берегу Персидского залива, то последствия с радиоактивным заражением местности (РЗМ) будут плачевны для всех соседей Ирана. Это "распылить" порядка 2000тонн ядерного топлива (ЯТ). Масштаб ядерной аварии (ЯА) будет сто-кратен Чернобыльскому.

Скорее всего, в зону радиоактивного заражения (РЗ) попадут большинство скважин Персидского залива.

Этот регион надолго будет выключен из поставки нефти на мировой рынок.

Это кто-то просчитывает?

Уходят американцы из Ирака или нет?

Министр обороны США Марк Эспер опроверг слухи о том, что американские войска будут выведены из Ирака.

Сообщения о скором выводе появились после публикации служебного письма бригадного генерала Уильяма Сили, командующего оперативной группой войск США в Ираке, в котором говорится, что эти войска будут передислоцированы по настоянию иракского парламента, проголосовавшего в воскресенье за вывод американских войск из страны.

Марк Эспер заявил, что это письмо — лишь черновик с неудачными оборотами речи. Начальник комитета объединенных штабов США Марк Милли назвал это письмо ошибкой. Американцы, по их заверениям, остаются.

Трамп, тем временем, пригрозил Ираку драконовскими санкциями в случае, если войска США все же будут вынуждены уйти из страны.

Вчера глава Пентагона Марк Эспер опроверг слова президента США, заявив, что американские военные не собираются наносить удары по историческим и культурным объектам в Иране.

"Мы будем следовать законам ведения войны", — подчеркнул министр обороны, уточнив, что выполнение подобных приказов главы Белого дома стало бы военным преступлением.

Неожиданное заявление главы американского военного ведомства, прозвучавшее на брифинге в Пентагоне вечером в понедельник 6 января, стало еще одним подтверждением того, что акция по уничтожению иранского генерала Сулеймани спровоцировала очередной серьезный политический кризис в Вашингтоне.

8.01.2020. Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, были обстреляны ракетами со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет:

"Очевидно, что эти ракеты были выпущены с территории Ирана и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Аль-Асаде и Эрбиле".

Иранская пресса пишет, что по американским базам было выпущено больше 30 ракет.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере", что Иран действовал в целях самообороны:

"Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, атаковав базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии".

Государственное телевидение Ирана передало заявление Корпуса стражей Исламской революции(КСИР) с предупреждением союзникам США о том, что они будут атакованы, если их страны будут использованы для нападения на Тегеран:

"Мы предупреждаем всех союзников США, предоставивших свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям".

КСИР предупредил, что любая агрессия против Тегерана получит "сокрушительный ответ".

Иран призвал США вывести свои войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных.

В Белом доме прошло совещание с участием министра обороны США Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео. Однако, Трамп решил не выступать с обращением к нации, хотя ранее это анонсировали ведущие телеканалы. В "Твиттере" Трамп пообещал выступить с заявлением позже:

"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление".

По злой иронии судьбы, после обстрела Ираном военных баз США в Ираке в Тегеране сразу после взлета разбился "Боинг 737" МАУ.

Тем временем, как сообщили СМИ Ирана, украинский "Боинг 737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого было 180 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.

Иранское агентство "Тасним" сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета из-за технических неполадок.

К месту крушения самолета отправлены спасатели. "Самолет горит, но возможно, нам удастся кого-то спасти", — заявил глава спасательной службы Ирана Прихосейн Куливанд.

"Весело" прошло Рождество, ничего не скажешь!

Трамп заявил, что будет еще более сильное давление на Иран, потребовал участия стран НАТО в военных операциях на БВ и обещал не допустить превращения исламской республики в ядерную державу.

"Пока я президент, Иран никогда не будет ядерной державой", — начал Дональд Трамп пресс-конференцию, на которую вышел в компании всей верхушки силового блока США на полчаса позже объявленного времени.

Он сказал, что ни один американец не погиб, а разрушения на американских базах в Ираке в результате обстрела во вторник минимальные.

Трамп также заявил, что США не нуждаются в ближневосточной нефти и, тем самым, косвенно подтвердил тезисы, изложенные в начале этой заметки.

"Это пощечина Америке. Но такой военной операции недостаточно. Важно положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе", — заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сегодня днем в специальной речи, показанной по телевидению.

Очень тщательно откалиброванный ответ со стороны Ирана. Это не был удар с целью нанести ущерб, это была в гораздо большей мере символическая атака, показывающая возможности.

Даже если это и начало конца кризиса, вызванного убийством Сулеймани, в долгосрочной перспективе Иран и США продолжат сползать к войне, и этот процесс не остановится, если не будет переговоров, которые приведут к какому-нибудь политическому соглашению.

Очень и очень серьезная угроза войны сохраняется.

Современный Иран не Ирак времен Саддама Хусейна. Военная операция, если США и союзники начнут ее, не будет легкой прогулкой. О последствиях для союзников США на БВ и говорить нечего — они будут просто катастрофическими.

9.01.2020. Кондауров Алексей:

"В сухом остатке — после убийства Сулеймани, ракетной иранской атаки на американские базы в Ираке и умиротворенного выступления Трампа по её(атаки) результатам, — похоже, Хаменеи в одни ворота переиграл любителя Твиттера.

Трамп, отдав команду на "зачистку" иранского спецназовца и не добившись однозначной поддержки своих действий со стороны даже ближайших союзников, преподнёс аятоллам на блюдечке "оправдание" окончательного выхода из ядерной сделки и помог им двинуться семимильными шагами к созданию "атомной бомбы".

"Бомба" была и остаётся заветной целью аятолл и их теперь уговорами, переговорами, угрозами и санкциями не остановить, а потому они вряд ли будут пока(до создания бомбы) нагнетать противостояние с американцами и Израилем — они умные ребята.

Трамп, "наказав зло", поспособствовал консолидации иранского общества, которое начало было приходить в движение и проявлять недовольство из-за экономических трудностей, вокруг режима( достаточно посмотреть на миллионное шествие во время похорон).

Трамп поставил Израиль, для которого "атомная иранская бомба" смерти подобна, в положение, когда надо решать: бомбить или не бомбить.

Трапм подсуропил на будущее и России хитрющего, себе на уме соседа с пальцем на ядерной кнопке.

Сулеймани стараниями Трампа возведен у себя на родине(и не только) в ранг Martyrer и его пример, без всякого сомнения, будет вдохновлять тысячи последователей.

Но и вопрос: бомбить или не бомбить, — остаётся подвешенным не только для Израиля, но и для США.

И это всё о нём — о Трампе, похоже, умеющем считать только на полхода вперёд."

Президент Ирана Хасан Роухани на своем официальном сайте написал, что "отныне, если Америка совершит еще одно преступление, то она получит гораздо более серьезный ответ".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности на случай нападений со стороны Ирана. Он также подтвердил, что в результате ракетного обстрела американских баз в Ираке не пострадал ни один военнослужащий США.

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что иранцы были твердо намерены убить американских военных и нанести серьезные повреждения базе в Аль-Асаде, и что пока еще рано считать, что подобные нападения не повторятся.

Судя по всему, этот раунд завершен и Иран вчистую его выиграл.

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