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8 січня • оновлено в 21:41
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Розбили вщент: військові бази США після ракетної атаки Ірану показали з супутника

9.7т
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Наслідки ракетного удару Ірану по американській базі в Іраку, якого завдали в середу, 8 січня, сфотографували з супутника.

Знімки опублікувало агентство Bloomberg (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На кадрах показали руйнування американської бази Аль-Асад на заході Іраку. На фото чітко видно сліди від потрапляння ракет у вигляді чорних воронок.

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Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника

Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника

Bloomberg

Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника

Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника

Bloomberg

Відзначимо, президент США Дональд Трамп з екстреному зверненні до американської нації заявив, що в результаті атаки Ірану ніхто з військових нібито не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
Ірак
Тег
ракети
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
... Трамп сказал в обращении к нации, что нам по морде настучали, но зато мы смогли сбить украинский самолет...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Zhikharev Dmitry, а кто лаптю по морде настучал с хором александрова , существо знает , я знаю---ботокс
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1
3
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
разрушения минимальные,зря бородатые решили тягатся с янками,если трампуша захочет то от ирана останутся одни рожки и ножки
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1
6
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Сине-ccaный шакал пинает полумepтвого льва, это все что нужно знать о xoxлах.
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6
4

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