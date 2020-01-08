Розбили вщент: військові бази США після ракетної атаки Ірану показали з супутника

Наслідки ракетного удару Ірану по американській базі в Іраку, якого завдали в середу, 8 січня, сфотографували з супутника.
Знімки опублікувало агентство Bloomberg (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
На кадрах показали руйнування американської бази Аль-Асад на заході Іраку. На фото чітко видно сліди від потрапляння ракет у вигляді чорних воронок.
Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника
Bloomberg
Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника
Bloomberg
Відзначимо, президент США Дональд Трамп з екстреному зверненні до американської нації заявив, що в результаті атаки Ірану ніхто з військових нібито не постраждав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет. ЗМІ повідомили про більш ніж 20 загиблих американських військових.
На тлі атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа з закликом припинити провокації щодо Ірану.
Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибутку на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.
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