Розбили вщент: військові бази США після ракетної атаки Ірану показали з супутника

Наслідки ракетного удару Ірану по американській базі в Іраку, якого завдали в середу, 8 січня, сфотографували з супутника.

Знімки опублікувало агентство Bloomberg (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На кадрах показали руйнування американської бази Аль-Асад на заході Іраку. На фото чітко видно сліди від потрапляння ракет у вигляді чорних воронок.

Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника Bloomberg

Іран розбомбив бази США: наслідки показали з супутника Bloomberg

Відзначимо, президент США Дональд Трамп з екстреному зверненні до американської нації заявив, що в результаті атаки Ірану ніхто з військових нібито не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет. ЗМІ повідомили про більш ніж 20 загиблих американських військових.

На тлі атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа з закликом припинити провокації щодо Ірану.

Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибутку на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

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